¿Billie Eilish y su hermano Finneas distanciados? Esto es lo que se sabe

Billie Eilish y su hermano Finneas estarían distanciados. Foto: Hola News

En los últimos días rondaron rumores de un supuesto distanciamiento entre Billie Eilish y Finneas.

La icónica Billie Eilish está deslumbrando al mundo con su actual tour mundial, que se encuentra despegando en Norteamérica. Sin embargo, ha venido siendo tendencia por una supuesta “pelea” con su hermano.

Finneas, quien ha sido su inseparable compañero de creación, no forma parte del tour. El talentoso artista ha decidido emprender su propio camino, lanzándose en una gira para promocionar su último trabajo en solitario, ‘For cryin’ out loud!’.

Aunque su hermano ha sido coautor y productor clave en los proyectos de Billie Eilish, ha confesado con orgullo que su hermana está “aprendiendo a hacer producción casera sin mí, es muy buena en eso”.



(Foto: Europa FM)

Este inesperado giro ha complicado un poco sus agendas, haciendo difícil que puedan compartir escenario constantemente. A pesar de ello, el pasado 9 de octubre, los fans tuvieron la suerte de verlos juntos interpretando ‘Happier than ever’ en un emotivo concierto en Newark, Nueva Jersey.

Finneas aseguró que, mientras sus agendas lo permitan, continuarán subiendo al escenario juntos, aclarando que “realmente no es el final de nada, simplemente no se puede estar en dos lugares a la vez”.

Por otro lado, Billie Eilish está triunfando con su reciente álbum ‘Hit me hard and soft’, que ella misma describe como “el álbum más autobiográfico que jamás hayamos hecho”. Este tercer disco es un desafío en sí mismo, ya que plantea preguntas sobre cómo encontrar nueva inspiración, cómo reinventarse y cómo mantener la frescura en cada pieza.

Hace tan solo unos días, Billie Eilish emocionó a sus seguidores al lanzar el nuevo videoclip de su canción 'Birds of a Feather', el tercer sencillo de su producción ‘Hit Me Hard and Soft’. Este último trabajo, publicado en mayo, sigue consolidando a la artista como una de las más innovadoras y auténticas de la escena musical actual.

