Miley Cyrus anuncia su primer single global 'End of the world' que se estrenará este jueves

Con 'Something Beautiful', Miley Cyrus continúa ampliando los límites artísticos, mezclando música, moda y cine. (Foto: DIFUSIÓN)

Miley Cyrus dará un adelanto con 'End of the world' de lo que será su próximo y esperado álbum 'Something beautiful'.

Miley Cyrus lanzará su esperado álbum de estudio, 'Something beautiful', el 30 de mayo de 2025, a través de Columbia Records. Con la producción ejecutiva de Miley Cyrus y Shawn Everett, el álbum de 13 canciones estará acompañado por una película visual, que se estrenará en junio.

La cinta está producida por Miley Cyrus, XYZ Films y Panos Cosmatos en colaboración con Sony Music Vision, Columbia Records y Live Nation, y dirigida por la cantante, Jacob Bixenman y Brendan Walter.

Además, Miley Cyrus presentó las dos primeras canciones y visuales, 'Prelude' y 'Something Beautiful', revelando los primeros momentos del álbum. Estas canciones marcan el comienzo de un viaje cuidadosamente estructurado, con cada lanzamiento siguiendo la secuencia del álbum y la película. El 3 de abril, continúa esta progresión con 'End of the World', reforzando el enfoque inmersivo y operístico del proyecto.

La portada del álbum, fotografiada por Glen Luchford, presenta a Cyrus en alta costura de Thierry Mugler de 1997, una pieza que también se ve en la imagen de 'Prelude'. La moda es el centro de la película, con diseños personalizados originales de Casey Cadwallader para Mugler que se muestran en 'Something beautiful' y 'End of the World'.

(Foto: redes sociales)

La película visual también presenta el mayor préstamo de piezas de archivo de Thierry Mugler jamás otorgado a una sola persona, junto con diseños raros de Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen y Alaïa. El director de fotografía Benoît Debie da vida a las impactantes imágenes del proyecto, profundizando su narración inmersiva.

Con 'Something Beautiful', Miley Cyrus continúa ampliando los límites artísticos, mezclando música, moda y cine en una experiencia cinematográfica singular.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!