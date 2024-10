Rosé de BLACKPINK lanzará su álbum como solista: fecha de estreno, canciones y más. (Foto: redes sociales)

Los fans de BLACKPINK y Rosé estallaron de emoción al conocer que la artista publicará su disco. Conoce los detalles.

La integrante de BLACKPINK, Rosé, está a punto de marcar un nuevo hito en su carrera musical. Después de cautivar al público con su voz única y su carisma en el grupo, la cantante surcoreana se prepara para lanzar su primer álbum de estudio en solitario, titulado 'rosie'.

Este esperado lanzamiento está programado para el próximo 6 de diciembre, según anunció la propia Rosé a través de sus redes sociales. El álbum, compuesto por un total de 12 canciones, promete ser un viaje íntimo y personal a través de la música de la artista.

Aunque aún no se han revelado los títulos de las pistas, se espera que Rosé haya participado activamente en la composición y producción de varias de ellas. Los fans de BLACKPINK, conocidos como Blinks, están ansiosos por escuchar el nuevo material de la estrella y descubrir una faceta aún más privado de su ídolo.

BLACKPINK: ¿qué dijo Rosé sobre su primer álbum como solista?

"No puedo creer que finalmente esté anunciando el lanzamiento de mi primer álbum para todos ustedes. Recuerdo el año pasado cuando terminó nuestra larga gira, me encontré en una sesión aquí en Los Ángeles. Eso llevó a un año de entrar y salir del estudio, escribiendo canciones con compositores y productores que conocí por primera vez, tratando de averiguar el próximo capítulo de mi carrera", expresó en principio Rosé.

"Me quedé dormida muchas noches sintiéndome confundida y perdida. Pero con el apoyo de mis queridos amigos y familia, mi equipo, y por supuesto mis números uno, estoy aquí sentado hoy emocionada de anunciar la fecha de lanzamiento de mi álbum. He vertido mi sangre y lágrimas en este álbum. No puedo esperar a que escuches este pequeño diario mío. Rosie - es el nombre que permito que mis amigos y familiares me llamen. Con este álbum, espero que todos se sientan mucho más cerca de mí. Y sí, es un álbum de larga duración. 6 de diciembre", finalizó.

