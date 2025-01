Bruno Mars y Sexvy Red unieron fuerzas: estrenaron 'Fat, juicy and wet'

La canción llega junto con un video musical oficial dirigido por Daniel Ramos y Bruno Mars. (Foto: redes sociales)

Bruno Mars y Sexvy Red lanzaron por todo lo alto su colaboración musical. Lady Gaga y Rosé hacen un cameo icónico en el nuevo video.

El último jueves en horas de la noche, Sexyy Red y Bruno Mars unieron fuerzas para lanzar su nuevo sencillo 'Fat Juicy & Wet'. La canción llega junto con un video musical oficial dirigido por Daniel Ramos y Bruno Mars que presenta cameos icónicos de las recientes colaboradoras de Bruno, Lady Gaga y Rosé.

'Fat Juicy & Wet' sigue a los éxitos mundiales de Bruno, 'Die With A Smile' con Lady Gaga y 'APT.' con Rosé, que han pasado un total de 19 semanas en el #1 del Billboard Global 200, con "APT." ocupando el puesto #1 durante 11 semanas y 'Die With A Smile' durante ocho semanas.

Además, 'Die With A Smile' ha pasado tres semanas consecutivas en el #1 del Billboard Hot 100. Más allá de lograr un enorme éxito en los charts mundiales, 'Die With A Smile' también obtuvo dos nominaciones al GRAMMY® este año por Canción del año y Mejor interpretación de dúo/grupo pop. Bruno es actualmente el artista más escuchado en Spotify y se ha convertido en el primer artista en superar los 140 millones de oyentes mensuales en la plataforma.

Sexyy Red es una de las raperas más populares de la actualidad. En 2024, Sexyy empató con Drake como el único artista con cuatro canciones número uno en Apple Music, superó los 2 mil millones de streams globales on-demand, fue coronada como Mejor Artista Revelación de Hip Hop en los BET Hip Hop Awards y aclamada como la quinta rapera con más ventas en los Estados Unidos.

Las recientes colaboraciones de Sexyy incluyen 'WHATCHU KNO ABOUT ME' con GloRilla (#1 Billboard TikTok Top 50, #1 Billboard R&B/Hip-Hop Airplay, #17 Billboard Hot 100) con quien apareció en la portada de la edición más reciente de la revista XXL Mag, y 'Sticky' con Tyler The Creator, GloRilla y Lil Wayne, que alcanzó el #1 en la lista de canciones Hip-Hop/R&B y el #10 en el Billboard Hot 100.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!