Dua Lipa sorprendió a sus seguidores: los llamativos ingredientes que usó para disfrutar de su gaseosa favorita VIDEO

Dua Lipa viene siendo viral en redes sociales debido a que mostró cómo suele disfrutar y tomar la bebida que más le encanta.

¡Dua Lipa ha dejado a todos sus seguidores muy sorprendidos con su inusual manera de disfrutar una Coca Cola! La aclamada cantante, conocida por sus éxitos que cautivan a millones, ha compartido en Instagram un álbum de fotos y hasta video donde se le ve preparando una bebida que ha generado tanto curiosidad como debate.

Resulta que la intérprete de ‘Houdini’ mostró su peculiar y llamativa mezcla: Coca Cola de dieta con jugo, rodajas de pepinillo y, para dar un toque extra, un poco de jugo de jalapeños.

Aunque a primera vista pueda parecer una combinación extravagante, lo cierto es que tanto Dua Lipa como sus amigos parecen disfrutar de su refrescante creación. En el clip, también publicado en TikTok, la ganadora del Grammy ofreció su bebida a sus acompañantes, quienes, sorprendentemente, no muestran disgusto alguno.

Sin embargo, una de sus amigas no parece estar del todo convencida y, tras dar un sorbo, no pudo evitar hacer una mueca de desagrado, al no gustarle la mezcla que hizo la famosa artista.

Como era de esperarse, este inusual cóctel de Dua Lipa ha desatado una ola de comentarios en las redes sociales, dividiendo a sus seguidores. Mientras que algunos consideran que esta manera de tomar refresco de cola es "repulsiva", otros la ven como una mezcla de ingredientes audaz y original. La curiosidad ha sido tal que muchos fanáticos no se han quedado con la duda y han decidido recrear la bebida en sus propios hogares.

Cabe mencionar que la tendencia de las "dirty sodas" no es algo nuevo. En TikTok, los influencers han estado compartiendo sus propias versiones de estas bebidas, añadiendo jarabes y cremas para transformar por completo el sabor original.

