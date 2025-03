Jennie estrenó por todo lo alto 'Ruby', su primer álbum de estudio

A finales de este mes, Jennie será honrada en el evento Women In Music de Billboard como la homenajeada de Global Force 2025. (Foto: redes sociaeles)

La superestrella mundial Jennie ha lanzado su muy esperado primer álbum de estudio, 'Ruby'. Conoce los detalles.

Co-producido por Jennie, Ruby presenta su último sencillo 'Like Jennie', así como las canciones anteriormente lanzadas 'ExtraL' ft. Doechii, 'Mantra', 'ZEN' y 'Love Hangover' ft. Dominic Fike. La experiencia sonora artesanal de 15 canciones también cuenta con colaboraciones con Childish Gambino, Dua Lipa, FKJ y Kali Uchis. El álbum explora una variedad de géneros y muestra a JENNIE realmente entrando en su propio camino como una fuerza global.

Jennie compartió: "Este álbum tiene un gran significado, ya que cuenta mi historia como solista a través de mi propia voz y visión. Inspirado en la obra de Shakespeare, 'Como gustéis', captura los temas del nacimiento, el amor, la fe y el cenit. La apertura de las cortinas del teatro simboliza el comienzo de un nuevo capítulo en mi carrera musical. Trabajar en este álbum fue un proceso precioso de crecimiento como artista y de encontrar mi verdadera voz".

Jennie también lanzó un video oficial de 'Like Jennie', con una coreografía electrizante que coincide con la energía de la canción. 'Like Jennie' se estrenó mundialmente en MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop y en la red global de canales de MTV, así como en las carteleras de Paramount Times Square.

'Ruby' se ofrecerá digitalmente, así como en varias configuraciones físicas, incluidos 2 álbumes de fotos, un digipack de CD y un digipack de CD exclusivo de Target. Todos los productos físicos incluyen una versión especial del álbum en JENNIE Only Audio. La versión de Jennie Only Audio contiene todas las voces interpretadas por Jennie y no incluye a ningún artista invitado.

Para celebrar el lanzamiento de Ruby, JENNIE está realizando algunos shows íntimos. 'The Ruby Experience' comenzó anoche con 1 de 2 espectáculos en el Peacock Theater de Los Ángeles antes de llegar al icónico Radio City Music Hall en la ciudad de Nueva York el 10 de marzo y al Inspire Arena de Seúl el 15 de marzo. JENNIE también hará su debut en solitario en Coachella, donde tendrá sets destacados el domingo de ambos fines de semana.

A finales de este mes, Jennie será honrada en el evento Women In Music de Billboard como la homenajeada de Global Force 2025 que tendrá lugar el sábado 29 de marzo en el YouTube Theater en Hollywood Park en Inglewood.

Jennie: tracklist de 'Ruby'

1. Intro: Jane with FKJ

2. like JENNIE

3. start a war

4. Handlebars (ft. Dua Lipa)

5. with the IE (way up)

6. ExtraL (ft. Doechii)

7. Mantra

8. Love Hangover (ft. Dominic Fike)

9. ZEN

10. Damn Right (ft. Childish Gambino and Kali Uchis)

11. F.T.S.

12. Filter

13. Seoul City

14. Starlight

15. twin

