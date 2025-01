Foster The People vuelve al Perú: ofrecerá espectacular concierto en Lima

El reconocido grupo estadounidense Foster The People regresa a Perú luego de 10 años. (Foto: redes sociales)

Una de las bandas mas influyentes del indie pop regresa a Lima para ofrecer un show 'renovado' como parte de su gira 'Paradise state of mind'.

Foster The People regresa este 18 de marzo con un esperado concierto luego de 10 años de ausencia en nuestro país. 'Paradise state of mind' es el nombre de la gira y del álbum musical qué la banda estadounidense presentará en Lima en un show totalmente exclusivo.

El reconocido grupo estadounidense Foster The People regresa a Perú luego de 10 años con un esperado concierto programado para el próximo martes 18 de marzo de 2025. La cita será en el Arena 1 de la Costa Verde, donde los fanáticos podrán disfrutar de sus mayores éxitos.

El concierto marcará el regreso de Foster The People a los escenarios peruanos tras una década de ausencia, generando gran expectativa entre sus seguidores. Conocidos por éxitos como 'Pumped up kicks', 'Helena beat' y 'Sit next to me', la banda liderada por Mark Foster promete una experiencia única, combinando sus emblemáticas canciones con la energía y calidad sonora que los caracteriza.

El Arena 1, ubicado en la Costa Verde, será el escenario perfecto para esta presentación, gracias a su capacidad y moderna infraestructura que asegura una experiencia inolvidable para los asistentes. Además, el espacio ofrece fácil acceso para los fanáticos que llegarán de distintos puntos de Lima y del país.

Concierto de Foster the people será un evento sin precedentes en Perú

Foster The People se prepara para un año lleno de presentaciones en los festivales más importantes del mundo, incluyendo el NOS Alive Festival, el Mad Cool Festival 2025, el Bonnaroo Music & Arts Festival, el Lollapalooza Brasil, el Festival Estéreo Picnic 2025 y el Lollapalooza Chile 2025. Sin embargo, en Perú han optado por realizar un show completo, único y exclusivo, lo que destaca su compromiso con el público local y su impresionante proyección escénica, garantizando una experiencia inolvidable para sus seguidores peruanos.

Foster The People continúa consolidándose como una de las bandas más influyentes de la escena indie pop mundial, y su visita a Perú es una muestra de su impacto global, este concierto será una ocasión especial para celebrar la música y conectar con una agrupación que ha dejado huella en la última década.

¿Cuándo inicia la preventa para el concierto de Foster the people en Perú?

Las entradas estarán a la venta a través de la plataforma ticketmaster.pe y este 27 y 28 de enero se podrán adquirir los boletos en preventa (20% de dscto) con tarjeta Interbank.

¿Cuándo será el concierto de Foster the people en Perú?

La cita para este Inolvidable show es el próximo 18 de marzo en el Arena 1 de la Costa Verde.

