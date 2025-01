Selena Gomez presumió su anillo de compromiso a actor Martin Short en los Golden Globes 2025

Selena Gomez se robó todas las miradas en los Globos de Oro 2025. Foto: Elle

En la gala de los Globos de Oro, Selena Gomez lució un espectacular vestido largo de estilo princesa

Deslumbrante. Así fue el regreso de Selena Gomez a la gala de los Globos de Oro 2025, donde apareció acompañada de su prometido Benny Blanco. Aunque la pareja no hizo su entrada inicial en la alfombra roja, esto no impidió que atrajeran todas las miradas. A pesar de no posar ante los fotógrafos desde el principio, su presencia se destacó entre las celebridades más importantes del evento.

La cantante y actriz Selena Gomez, nominada a 'Mejor actriz de reparto' por su papel en Emilia Pérez, no pasó desapercibida. Más allá de la química evidente con su pareja y su elegante presencia en la ceremonia, lo que realmente captó la atención fue el deslumbrante anillo de compromiso que lució.

Selena Gomez lució su anillo de compromiso en los Globos de Oro 2025

Selena Gomez se robó todas las miradas durante la última gala de los Globos de Oro 2025 al lucir un impresionante anillo de compromiso que, hace unas semanas, le entregó su novio el productor musical Benny Blanco.



(Fuente: Instagram)

En el importante evento del cine y la televisión, Selena Gomez compartió mesa con Martín Short, su compañero en el drama ‘Only Murders in the Building’. Por ello, la actriz no tuvo problemas en mostrarle su impresionante anillo de compromiso al actor, quien no dudó en tomarle la mano y ver a mayor detalle la joya.

Selena Gomez celebró victoria de Zoe Saldaña en los Globos de Oro 2025

En los Globos de Oro 2025, uno de los momentos más esperados de la noche ocurrió durante las primeras entregas de premios. En esta categoría, donde competía Selena Gomez, la ganadora fue su compañera de elenco, Zoe Saldaña. El anuncio generó gran emoción en el evento, destacando el talento de ambas actrices.

Cuando se dio a conocer el nombre de Zoe Saldaña como ganadora, las cámaras captaron el instante en que Selena Gomez celebraba con entusiasmo. De inmediato, se levantó de su asiento para aplaudir con alegría, mostrando su apoyo incondicional hacia su colega y amiga, un gesto que no pasó desapercibido entre los asistentes ni en las redes sociales.