'Hurry up tomorrow': ¿cuándo se estrena la película que contará con la actuación de The Weeknd?

La película marca el fin de The Weeknd y el comienzo de nuevos proyectos bajo su nombre real Abel Tesfaye. (Foto: redes sociales)

La esperada cinta contará con la música y la actuación de The Weeknd. Conoce los detalles.

La película marca el fin de The Weeknd y el comienzo de nuevos proyectos bajo su nombre real Abel Tesfaye. Ahora da un paso hacia el cine con 'Hurry Up Tomorrow', película que protagoniza junto a talentos reconocidos del séptimo arte como Jenna Ortega ('Scream', 'Wednesday') y Barry Keoghan ('Saltburn', 'Los espíritus de la isla').



Basada en el disco homónimo de The Weeknd (el sexto dentro de su discografía), disco y película con las que cierra un ciclo y es la tercera parte de su trilogía, que comenzó con 'After Hours' (2020) y continuó con 'Dawn FM' (2022). Es una experiencia imperdible para los fanáticos de The Weeknd.

(Foto: redes sociales)



'Hurry Up Tomorrow' sigue a un músico aquejado por el insomnio que se ve arrastrado a una odisea con un misterioso desconocido que comienza a desentrañar la esencia misma de su existencia. La película combina elementos de suspenso, alucinaciones y una narrativa en constante transformación.

“Estoy muy entusiasmado con esta película porque amo este desafío”, expresó el famoso cantante.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!