¿J-Hope de BTS tiene en sus planes casarse? Esto respondió

J-Hope de BTS habló de todo en una conversación con su hermana. La estrella del k-pop se pronunció sobre el matrimonio.

En el nuevo episodio de 'I Live Alone' de MBC, J-Hope de BTS compartió sus pensamientos sobre el matrimonio. La estrella del k-pop pasó tiempo con su hermana mayor, Jung Ji Woo , mientras disfrutaban de una salida juntos en Los Ángeles, California. Mientras se sentaban a comer juntos, Ji Woo se puso al día con J-Hope.

Él compartió: "He estado trabajando en mis canciones. Me gustan, pero hay algunas cosas que me preocupan". Le confesó a su hermana la presión que ha estado sintiendo y explicó: " Estoy trabajando con todos los productores de renombre, así que tengo presión para hacerlo bien. El tiempo es limitado y sé lo que tengo que hacer, pero aún así hay presión".

J-Hope compartió durante su entrevista: "Comparto muchas de mis preocupaciones con mi familia, ya que son mi familia. Pero no puedo compartir todo con ellos. Es porque creo que puedo soportar mis dificultades por mi cuenta. Entonces, a veces, siento que debería soportarlas por mi cuenta y no debería ser débil".



Continuó hablando con su hermana y le preguntó sobre su esposo. La hermana de J-Hope compartió que está planeando tener hijos. J-Hope expresó su emoción y explicó: " Si es un sobrino, creo que me divertiré mucho con él. Si es una sobrina, creo que la consentiré y le compraré muchos regalos".

La conversación luego pasó a las perspectivas de matrimonio de J-Hope. Cuando su hermana comenzó a insistirle a J-Hope sobre que se comunicara con sus padres más a menudo, J-Hope bromeó: " Tal vez sea porque soy un hijo (no me atrevo a llamarlos). Tal vez los llame más a menudo después de casarme". Al escuchar la respuesta de J-Hope, su hermana le preguntó: " ¿Quieres casarte?" J-Hope respondió: " Tal vez no pueda..."

En el estudio de ‘I Live Alone’, los miembros del elenco continuaron con el tema de discusión, y Park Na Rae le preguntó a J-Hope: "¿De verdad crees que no podrás casarte?". J-Hope respondió: "Para ser honesto, pienso en estas cosas a medida que envejezco". Cuando Jun Hyun Moo le pidió que explicara más, preguntó: "¿Por qué crees que no podrás casarte?". A lo que J-Hope respondió: "Es porque amo demasiado mi trabajo. Mi motivación y fuerza impulsora provienen de los resultados que logro al hacerlo".