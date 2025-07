Lewis Capaldi presenta su nuevo sencillo 'Survive'. Foto: Instagram

Después de dos años alejado de los focos, la superestrella mundial Lewis Capaldi regresa con un nuevo sencillo, 'Survive', un himno valiente y audaz que subraya un período difícil en su carrera, que terminó en Glastonbury 2023 en un momento extremadamente duro, pero especial y unificador, cuando el público del Pyramid Stage ayudó a llevar a un emocionado Capaldi a la línea de meta.

'La mayoría de las noches temo no ser suficiente, he tenido mi ración de lunes por la mañana en los que no podía levantarme», canta Capaldi en un tema enorme, espeluznante y brutalmente honesto que aborda los problemas de salud mental, la duda y la desesperación, pero que se abre paso en un estribillo lleno de desafío: «Juro por Dios que sobreviviré, aunque me mate, me levantaré y lo intentaré, aunque sea lo último que haga».

En 'Survive', Lewis también se reencuentra con su estrecho colaborador Romans, coautor de su megaéxito mundial 'Someone You Loved', que alcanzó diez veces el disco de platino a principios de este año.



(Foto: Difusión)

El nuevo tema llega tras una serie de conciertos de calentamiento en Escocia, en mayo, en los que Lewis volvió a los escenarios como invitado de la organización benéfica CALM, dedicada a la salud mental, para celebrar la Semana de Concienciación sobre la Salud Mental. Sin presión ni expectativas, los conciertos permitieron a Capaldi calibrar su comodidad y su respuesta emocional antes de volver a los focos, una decisión que resultó ser todo un triunfo.