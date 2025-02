Kanye West asistió al médico con Bianca Censori: artista reveló la condición que padece

Kanye West y Bianca Censori se casaron en 2022. (Foto: redes sociales)

Tras su escandalosa aparición en los Grammys 2025, Kanye West confesó detalles sobre su salud. Conoce lo que dijo.

Kanye West recientemente acudió a un centro médico acompañado de su esposa, Bianca Censori. La presencia del artista en la clínica generó gran expectativa entre sus seguidores y los medios de comunicación, ya que, él mismo ha revelado detalles sobre su estado de salud.

El reconocido rapero y diseñador de moda, ha sorprendido al mundo al revelar que padece autismo, un trastorno del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento.

¿Qué dijo Kanye West sobre el autismo que padece?

La noticia fue dada a conocer por el propio artista durante una entrevista en el podcast 'The Download', donde contó que fue su esposa, Bianca Censori, quien lo impulsó a buscar un nuevo diagnóstico.



(Foto: redes sociales)

Según relató West, Censori cuestionó el diagnóstico de bipolaridad que le había sido dado hace años, argumentando que su comportamiento no se ajustaba a los patrones típicos de ese trastorno. Fue así como, tras una evaluación médica exhaustiva, se determinó que en realidad padece autismo.

¿Por qué Kanye West no toma sus medicamentos?

"No he tomado medicación desde que descubrí que el trastorno bipolar no era el diagnóstico correcto", expresó para el mencionado medio Kanye West. "Se trata de encontrar cosas que no bloqueen la creatividad, obviamente eso es lo que aporto al mundo. Vale la pena intensificar el tratamiento, siempre y cuando todos ustedes consigan la creatividad", agregó el artista.

La revelación de Kanye West ha generado un gran impacto en la opinión pública, especialmente por tratarse de una figura tan influyente en la industria del entretenimiento.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!