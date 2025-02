Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025: ¿por qué su show fue polémico y qué tiene que ver Drake?

Kendrick Lamar asombró a todos al interpretar su controversial tema 'Not Like Us' (Foto: redes sociales)

Kendrick Lamar causó revuelo con su show de medio tiempo en el Super Bowl 2025. Conoce los detalles.

El Super Bowl 2025 será recordado por el espectáculo de medio tiempo protagonizado por Kendrick Lamar, pero no por las razones que muchos esperaban. Su presentación generó controversia y dividió opiniones en las redes sociales.

El rapero estadounidense fue el artista principal en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025, uno de los eventos televisivos más vistos del año. La presentación de Lamar no dejó indiferente a nadie, ya que incluyó una controvertida referencia a Drake, su rival en la industria musical.

Kendrick Lamar contra Drake con 'Not Like Us'

Kendrick Lamar ofreció una actuación memorable en el estadio de Nueva Orleans, llevando a la audiencia en un viaje por Compton, su ciudad natal en Los Ángeles, que ha sido clave en su evolución artística. Durante el show, también dejó claro que su disputa con Drake, con quien tuvo un enfrentamiento musical recientemente.



"Quiero cantar su canción favorita, pero saben que le encanta demandar", mencionó Lamar en un momento de su presentación. A lo largo de su actuación, interpretó once temas icónicos de su carrera, pero el público solo esperaba escuchar uno en particular.

En ese instante, comenzaron a sonar las primeras notas de 'Not Like Us', la canción que recientemente obtuvo los premios más importantes en los Grammy: mejor canción y mejor grabación del año.

El impacto de 'Not Like Us'

El rapero mantuvo a la audiencia en suspenso antes de interpretar su éxito lanzado en mayo de 2024. La canción se convirtió en un fenómeno cultural, siendo la más escuchada en Apple Music y liderando las listas de éxitos durante 38 semanas consecutivas.

En enero de 2025, Drake llevó el conflicto a los tribunales, demandando a Universal, la discográfica que comparte con Lamar. Alegó difamación y acusó a la compañía de inflar artificialmente la popularidad del tema, que contenía numerosas referencias dirigidas a él, incluyendo la más polémica, en la que se le menciona con la grave acusación de pedofilia.

Un mensaje con doble sentido

Durante el espectáculo, Lamar presentó una "versión censurada" de 'Not Like Us', aunque no dejó pasar la oportunidad de incluir una línea que decía: "Drake, I hear you like ‘em young (Drake, escuché que te gustan jóvenes)". Además, el artista llevaba un collar de diamantes con una "A minor", un detalle que fue interpretado por muchos como una referencia directa a la polémica en torno a su rival.

