Liam Payne murió: ¿cuándo fue la última vez que visitó Perú?

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 en Argentina causando gran conmoción en el mundo del entretenimiento.

La inesperada partida de Liam Payne, ex miembro de la banda One Direction, ha conmocionado al mundo entero. Su talento y carisma lo convirtieron en un ícono de la música pop, y su repentina muerte ha dejado un vacío en los corazones de millones de fans, incluyendo a los peruanos.

Perú guarda un lugar especial en la memoria de Liam Payne. El cantante británico visitó nuestro país en el 2014 durante la gira mundial de One Direction, 'Where We Are Tour', obsequiando recuerdos imborrables en el público nacional. Su paso por nuestro país estuvo marcado no solo por su show con sus compañeros Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, sin también por su visita a Machu Picchu.

Liam Payne en Cusco

La última vez que Liam Payne pisó suelo peruano fue en Cusco donde logró visitar Machu Picchu junto a su colega y amigo, Harry Styles, con quien logró apreciar la majestuosidad del lugar y hasta se tomó una foto con una fan.



Liam Payne en Perú: concierto cancelado en 2023

Liam Payne iba a brindar un concierto en Perú, en septiembre de 2023; sin embargo, su show en vivo quedó cancelado. El músico británico iba a venir a Lima como parte de su gira por Sudamérica. El motivo por el que no pudo asistir fue porque presentaba problemas de salud debido a una infección renal.

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de tristeza y consternación en nuestro país. Miles de fans peruanos han expresado sus condolencias a través de redes sociales, compartiendo fotos, videos y mensajes en homenaje al cantante.

¿Qué dijo Liam Payne tras cancelar su concierto en Lima 2023?

"Con gran pesar tengo que decirles que no tenemos otra opción que posponer mi próxima gira por Sudamérica. Estuve en el hospital con una infección renal grave, es algo que no le desearía a nadie, y los médicos me han indicado que debo descansar y recuperarme", fue el mensaje de Liam Payne para todos sus fans tras cancelar su concierto en Lima.

¿De qué murió Liam Payne, ex integrante de One Direction?

Liam Payne, ex integrante de One Direction murió a los 31 años de edad en Palermo, Argentina, el 16 de octubre de 2024. El artista nacido en la ciudad de Wolverhampton, Reino Unido (1993) al parecer se habría quitado la vida al estar bajo los efectos de sustancias nocivas, según la prensa local.

