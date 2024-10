Harry Styles rompió su silencio y reaccionó a la muerte de Liam Payne: ¿qué dijo? FOTO

Harry Styles rompió su silencio y reaccionó a la muerte de Liam Payne. Foto: TNT

Harry Styles decidió emitir un conmovedor mensaje para dar el último adiós a su excompañero de One Direction y amigo, Liam Payne.

El mundo de la música está conmocionado tras la muerte de Liam Payne, exintegrante de la exitosa banda One Direction. Harry Styles, uno de los miembros más reconocidos del grupo, finalmente rompió el silencio y expresó sus sentimientos más íntimos sobre esta trágica pérdida.

La reacción del cantante británico ha sido esperada por millones de seguidores que crecieron escuchando la música de la banda y que siguen sus carreras como solistas. A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, precisamente en Instagram, Harry Styles se pronunció.

¿Qué dijo Harry Styles sobre la muerte de Liam Payne?

"Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam. Su mayor alegría era hacer felices a los demás, y fue un honor estar a su lado mientras lo hacía. Liam vivía muy abierto, con el corazón en la manga, tenía una energía vital contagiosa", fueron las primeras líneas que escribió Harry Styles sobre la muerte de Liam Payne.



(Foto: Instagram)

"Era cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos permanecerán para siempre entre los más queridos de mi vida. Siempre le echaré de menos, mi querido amigo. Mi corazón se rompe por Karen, Geoff, Nicola y Ruth, por su hijo Bear y por todos los que le conocieron y le quisieron como yo", finalizó su escrito el intérprete de 'As it was'.

¿De qué murió Liam Payne, ex integrante de One Direction?

Liam Payne, ex integrante de One Direction murió a los 31 años de edad en Palermo, Argentina, el 16 de octubre de 2024. El artista nacido en la ciudad de Wolverhampton, Reino Unido (1993) al parecer se habría quitado la vida al estar bajo los efectos de sustancias nocivas, según la prensa local.

