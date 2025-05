Taylor Swift y Travis Kelce: la insólita razón por la que no asistieron a la Met Gala 2025

Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron su relación en 2023. (Foto: Billboard)

La esperada aparición de la pareja en la gala más exclusiva del año quedó en suspenso y este sería el motivo.

Taylor Swift y Travis Kelce brillaron por su ausencia en la Met Gala 2025, sorprendiendo a fanáticos y medios por igual. Aunque muchos esperaban que la cantante y el jugador de fútbol americano hicieran su debut como pareja en la icónica alfombra del Museo Metropolitano de Arte, sus nombres nunca resonaron entre los flashes.

¿Fueron invitados o hubo un veto?

Según fuentes citadas por TMZ, tanto Swift como Kelce recibieron invitaciones formales para la gala de este año. Sin embargo, decisiones profesionales y una apretada agenda habrían sido los motivos que los mantuvieron lejos del evento. No se trató de un desaire ni de un olvido por parte de los organizadores: “Ambos fueron incluidos en la lista”, afirmaron los allegados.

La cantante de 'Anti-Hero' tiene una larga historia con la Met Gala. En 2016, incluso desempeñó el rol de coanfitriona durante la edición titulada 'Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology'. Travis Kelce, en cambio, nunca ha pisado la alfombra de este evento, por lo que la expectativa era aún mayor para los seguidores de la pareja.

(Foto: Billboard)

¿Y cuándo fue la última vez que se los vio juntos?

Desde su cena en Del Frisco’s Grille el 14 de marzo en Nueva York, no se ha vuelto a ver a la pareja en público. Muchos esperaban que la gala fuera el escenario perfecto para seguir mostrando su romance ante las cámaras, pero eso no ocurrió. El interés por verlos juntos continúa creciendo, alimentado por cada aparición que no sucede.

A pesar de la ausencia de Swift y Kelce, la Met Gala 2025 no perdió su brillo. Celebridades como Rihanna, quien sorprendió con un avanzado embarazo y un atuendo imponente, dominaron la escena. La noche reafirmó su estatus como la cita obligatoria para la élite del espectáculo y la moda.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!