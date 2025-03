Ariana Grande y Cynthia Erivo deslumbraron a todos en la apertura de los Premios Oscar 2025

El punto culminante llegó con una emotiva interpretación de 'Defying Gravity'. Foto: Billboard

Wicked, película en la que actúan Ariana Grande y Cynthia Erivo, tiene 10 nominaciones en la 97a entrega anual de los Premios de la Academia.

La gran noche del cine, los Premios Oscar 2025, arrancó con una deslumbrante muestra de talento y elegancia. Ariana Grande y Cynthia Erivo, protagonistas de Wicked, fueron las encargadas de dar inicio a la ceremonia con una actuación que dejó una huella imborrable en los asistentes.

Vestidas con atuendos inspirados en el mágico mundo de Oz, ambas artistas ofrecieron un medley que incluyó emblemáticos temas como 'Somewhere Over the Rainbow' y 'Home'. El punto culminante llegó con una emotiva interpretación de 'Defying Gravity', que estremeció al público del Dolby Theatre y provocó una ovación de pie.

La actuación especial de Cynthia Erivo y Ariana Grande

Cynthia Erivo, reconocida por su imponente presencia en el escenario, aportó una gran carga emocional a la presentación. Su interpretación de 'Home' cautivó a la audiencia y reafirmó su extraordinaria capacidad vocal y artística, consolidándola como una de las grandes figuras de la noche.



(Fuente: ABC)

El número de apertura de los Oscar 2025 no solo resaltó por la magistral ejecución musical, sino también por ser una celebración de la diversidad y del poder femenino en la industria del entretenimiento. Un inicio inolvidable para una velada que pasará a la historia de la Academia.

Ariana Grande y Cynthia Erivo en la alfombra roja de los Oscar 2025

Antes de su impresionante presentación, Ariana Grande acaparó todas las miradas en la alfombra roja con un espectacular vestido rosa pálido de Schiaparelli Haute Couture. La pieza, meticulosamente decorada con más de 190,000 cristales, resplandecía con cada movimiento, convirtiéndola en una de las estrellas más deslumbrantes de la noche.



(Foto: Vogue)

Su elección de vestuario, claramente inspirada en su papel de Glinda, no pasó desapercibida y generó gran revuelo en las redes sociales y entre los expertos de moda. Con un estilo elegante y sofisticado, Grande reafirmó su estatus como un ícono de glamour en Hollywood.