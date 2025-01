Selena Gomez estalló en llanto por México: ¿cuál fue la razón?

Selena Gomez conmovió a todos sus fans. (Foto: redes sociales)

Selena Gomez sorprendió a sus fans y todo el público al publicar un video llorando. Conoce los motivos.

Selena Gómez conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo video en sus redes sociales, donde se le ve visiblemente afectada por la situación de los inmigrantes mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos.

Como se recuerda, las autoridades estadounidenses han empezado con operativos migratorios en masa. Por ello, en este conmovedor mensaje, la artista expresó su profunda tristeza y preocupación por la difícil situación que enfrentan estas personas. No obstante, elimino su video minutos después.

¿Qué dijo Selena Gomez sobre las deportaciones de mexicanos?

"Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo que pueda, lo prometo", expresó Selena Gomez en su video viral.

Las palabras de Selena Gómez resonaron especialmente fuerte en la comunidad latina, ya que la cantante tiene raíces mexicanas por parte de su padre. En varias ocasiones, la artista ha expresado su orgullo por sus orígenes y ha mostrado su apoyo a la comunidad latina.

La reacción de los fans en redes sociales

El video de Selena Gómez rápidamente se volvió viral en las redes sociales, generando una gran cantidad de comentarios y reacciones. Fans y personalidades de todo el mundo se solidarizaron con la artista y expresaron su apoyo a la causa de los migrantes. Además, el mensaje de Selena Gómez impulsó a muchas personas a informarse sobre la situación y a tomar acciones para ayudar a quienes más lo necesitan.

Después de eliminar su video, la actriz de 'Emilia Perez' publicó otra historia con el mensaje: "Al parecer, no está bien mostrar empatía por las personas". No obstante, este post también lo eliminó.

