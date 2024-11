Selena Gomez responde a las críticas sobre su físico y revela la enfermedad que padece

Selena Gomez responde a las críticas sobre su físico. Foto: People

La actriz y cantante Selena Gomez defendió su apariencia física y admitió que padece una enfermedad.

En varias ocasiones, Selena Gomez ha sido objeto de miradas y comentarios desatinados sobre su apariencia física, lo que la ha llevado a compartir aspectos de su vida personal. Su reciente visita a Los Ángeles, para presentar la película 'Emilia Pérez' en el Festival de Cine Francés Americano, no fue la excepción.

Selena Gomez recibió comentarios desatinados sobre su apariencia

Selena Gomez asistió emocionada para mostrar su participación en el cine, luciendo un elegante vestido negro que dejaba ver una de sus piernas. Con una sonrisa, posó ante las cámaras con la mano en la cintura o cubriendo su abdomen, lo que provocó rumores de un posible embarazo, especialmente desde que confirmó su relación amorosa a principios de diciembre pasado.

Algunos internautas también criticaron su elección de vestuario, sugiriendo que intentaba ocultar su figura. Las fotos y comentarios de ese día se difundieron ampliamente en las redes sociales, llegando a la propia Selena, quien decidió poner fin a las especulaciones.

Selena Gómez se enfadó y contó la enfermedad que padece

Molesta por la situación, Selena Gómez compartió en un video de TikTok, que luego eliminó, sus palabras fueron: "Esto me enferma. Tengo SIBO en mi intestino delgado, lo que causa inflamación." Con esta declaración, la actriz reveló que sufre de esta condición que la afecta tanto interna como externamente.



(Foto: Instagram)

Con respecto a su apariencia, añadió: "No me importa no tener una figura esbelta como un dibujo. No tengo ese cuerpo, y punto. No, no soy una víctima. Soy simplemente humana."

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!