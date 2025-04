Steve Aoki será el artista estelar del All Music Fest 3

All Music Fest 3 apostará en esta edición por la música electrónica. Foto: Difusión

Steve Aoki llega al Perú para desatar una auténtica fiesta latino-electrónica en el All Music Fest 3.

El evento urbano pionero en el país regresa para una espectacular tercera edición siempre con los artistas de vanguardia y referentes en sus respectivos géneros que esta vez serán más amplios y diversos, All Music Fest llega con la puesta en escena más espectacular al mismo estilo de las grandes fiestas latinas en Miami y Europa, el festival se llevará a cabo el próximo sábado 31 de mayo en el Club Cultural Deportivo Lima de Chorrillos con las actuaciones de María Becerra, Steve Aoki, Jhay Cortez, Darell, Lennox, Brytiago, Izaak, Kevvo y la presencia estelar de Steve Aoki.

El evento capital del género urbano apuesta por la electrónica y una mezcla de sonidos nunca vista en nuestro país en eventos de alta factura. Las entradas ya están disponibles en Joinnus.

La primera headliner del festival fue anunciada y las redes explotaron con la noticia, María Becerra, La Nena de Argentina regresa a Lima para presentar su nueva canción llamada “Tatú”, un adelanto de su nuevo álbum. La canción, dedicada a su novio J Rei, no solo representa un himno de amor, sino que también celebra sus tres años de noviazgo. Pero además de esta pieza romántica la artista argentina hará vibrar el All Music Fest con sus mejores canciones como 'Miénteme', '¿Que más pues?' y 'Cuando te vi', entre otros.

El rey del EDM y electro house llega al Perú para desatar una auténtica fiesta latino-electrónica, Steve Aoki ha sido anunciado como el segundo cabeza de cartel del evento urbano por excelencia trayendo su impresionante show de luces y sonido al estilo de los grandes clubes y raves del primer mundo. Este reconocido DJ y productor promete "el lanzamiento de tortas" a su público, uno de los momentos más frenéticos y desopilantes que nos ofrece el DJ norteamericano.



(Foto: Difusión)

Jhayco es el nombre artístico de Jesús Manuel Nieves Cortés, el cantante, compositor y productor puertorriqueño que se suma a la fiesta del All Music Fest 3 este 31 de mayo, con hits como 'Dakiti' junto a Bad Bunny, “No me conoce” remix, “Tarot” y “Como se siente”, sus canciones han dado la vuelta al mundo y en el evento urbano número uno será sin duda uno de los actos más esperados, no podemos olvidar su hit “Holanda” uno de los temas que mayor tiempo estuvo en tendencias en TikTok.

.Osvaldo Elías Castro Hernández más conocido como Darell está redefiniendo la música latina y es uno de los artistas del All Music Fest 3, el cantante trae su hit 'Lollipop' de su álbum 'Everybody go to the discotek' que escaló las primeras posiciones de los rankings latinos y en España, el puertorriqueño es uno de los grandes nombres del sonido urbano de la actualidad con hits como '4K', 'Aceite de coco' y 'Asesina'.

La leyenda del reggaetón Lennox, se suma al impresionante cartel de la tercera edición del All Music Fest, con sus grandes clásicos como uno de los fundadores del género llega al primer festival urbano del país asegurando el sonido de la vieja escuela en el evento.

También desde Puerto Rico se hace presente en el All Music Fest, Brytiago para encender el Club Cultural Deportivo Lima con sus hits como 'Netflixxx', 'Asesina', 'La Mentira' y muchos más, todas canciones que marcaron momentos, letras que se volvieron parte de nuestras vidas.

Uno de los artistas revelación llega al primer stage de All Music Fest, se trata del puertorriqueño Izaak quien trae sus mejores canciones como 'WYA, EX ASS' y 'Bonnie and Clyde (remix)', mientras que Kevvo ha sido confirmado en All Music Fest 3 con toda su potencia para hacer temblar el escenario con éxitos como '105F', 'R', 'Hijueputismo', 'Tamagotchi' y más, el rapero puertorriqueño promete hacernos perrear sin freno y sentir la vibra del reggaetón real en una noche que será histórica.

Nuestra representante local Leslie Shaw llevará su batería de hits al primer escenario del Alll Music Fest 3 confirmando su soberbio estatus como un referente urbano en toda la región.