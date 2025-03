¿Cuál es el puesto que ocupa Taylor Swift en el ranking de los más ricos del mundo en 2025?

El debut de Taylor Swift en la música fue con 'Speak Now'. Foto: Instagram

La cantante estadounidense Taylor Swift es una de las estrellas de la música más reconocidas en el mundo.

Taylor Swift es, sin duda, una de las artistas más escuchadas a nivel mundial en la actualidad. Su última gira, The Eras Tour, se convirtió en una de las más taquilleras en la historia de la música. Aunque hoy en día su fortuna crece a pasos agigantados, no siempre fue así. A pesar de provenir de una familia acomodada, inició su carrera con una disquera pequeña y fue escalando poco a poco en la industria musical.

Desde sus primeros discos, 'Speak Now' y 'Fearless', Taylor logró un gran éxito en ventas, pero estos no explican por completo el fenómeno en el que se ha convertido. Fue en 2010, con el lanzamiento de Red y su respectiva gira, cuando su carrera dio un giro drástico. Con el paso de los años, se consolidó como una de las artistas más influyentes y ricas de Estados Unidos.

¿Cuándo empezó a crecer la fortuna de Taylor Swift?

El debut de Taylor en la música fue con 'Speak Now', un álbum que, aunque contó con temas aclamados por sus seguidores, no alcanzó la magnitud de su éxito actual. Durante sus primeros años, su carrera aún era modesta: hasta la era de 'Fearless', ella misma se maquillaba y su madre la ayudaba con los vestuarios, evitando así gastos en maquilladores y estilistas profesionales.



(Foto: Instagram)

Sin embargo, en 2010 todo cambió con Red. Con canciones como 'All Too Well', Taylor rompió récords de ventas y su gira promocional fue la más exitosa de su carrera hasta ese momento. Luego, en 2014, lanzó 1989, con temas como 'Blank Space', que se convirtió en un himno para sus fans, consolidando su estatus como una de las mayores estrellas de la industria musical.

¿En qué puesto de los más ricos del mundo está Taylor Swift?

De acuerdo con el portal especializado Forbes, el patrimonio actual de Taylor Swift alcanza los 1.6 billones de dólares. Sin embargo, en Estados Unidos, el término "billón" equivale a mil millones, por lo que la cifra real sería de 1,600 millones de dólares. Además, se espera que su fortuna continúe en ascenso en los próximos años.

Forbes señala que Swift es “la primera artista musical en ingresar al ranking de multimillonarios principalmente gracias a sus canciones y presentaciones”. Aunque aún está lejos de las personas más ricas del mundo, ha logrado convertirse en la artista femenina con mayor fortuna, superando a Rihanna.