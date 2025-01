¿Taylor Swift se presentará en el Super Bowl LIX 2025? Estos son los artistas confirmados

Taylor Swift es una de las artistas más escuchadas en la actualidad. (Foto: redes sociales)

El Super Bowl LIX 2025 se viene con todo y en el show de medio tiempo estarán estos grandes artistas.

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos y de entretenimiento más grandes del mundo, y su espectáculo de medio tiempo siempre genera altas expectativas. Este año, el Super Bowl LIX se llevará a cabo el 9 de febrero de 2025 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, y ya comenzaron a surgir rumores sobre los artistas que podrían liderar este icónico show.

Entre los nombres que más destacan está el de Taylor Swift, quien ha sido una de las artistas más mencionadas en las redes sociales como una posible estrella del evento.

Taylor Swift no estará en el Super Bowl

Taylor Swift, quien se encuentra en un momento cumbre de su carrera gracias al éxito mundial de su gira The Eras Tour, ha sido considerada durante años como una de las favoritas para protagonizar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. Sin embargo, ella no estará en el gran evento deportivo como una de las artistas que animará el show de medio tiempo.



(Foto: redes sociales)

¿Quién va a cantar en el Super Bowl 2025?

Aunque la presencia de Taylor Swift en el escenario del Super Bowl LIX es un deseo de muchos fans, hasta el momento los artistas confirmados para este evento son Kendrick Lamar y SZA.

Esta dupla promete una presentación llena de energía y talento, combinando el hip hop de Kendrick Lamar con el R&B de SZA. Lo peculiar de la actuación es que se anticipó la presencia del intérprete de 'Not like us' desde inicio de temporada.

