The Weeknd lanzó por todo lo alto su nuevo album ‘Hurry up tomorrow’

La superestrella mundial The Weeknd ha lanzado oficialmente su esperado álbum de estudio, ‘Hurry up Tomorrow’ a través de XO / Republic Records. Su nueva producción sigue a un 2024 que batió récords, durante el cual se convirtió en el primer artista de la historia en tener 27 canciones con más de mil millones de streams cada una en Spotify.

‘Hurry up tomorrow’ sirve como el capítulo final y más personal de la aclamada serie de trilogías del artista certificado con un diamante después de After Hours (2020) y Dawn FM (2022). Los beneficios de la canción del álbum ‘Take Me Back To LA’ se donarán al LA Regional Food Bank, que proporciona ayuda alimentaria de emergencia a las personas directamente afectadas por los incendios forestales de Los Ángeles.

Previsto inicialmente para el 24 de enero y seguido de un concierto en el Rose Bowl, ‘Hurry Up Tomorrow’ se pospuso debido a los devastadores efectos de los incendios de Palisades y Eaton. Por respeto a los afectados por la crisis, The Weeknd decidió cancelar el concierto de presentación del álbum previsto en el Rose Bowl de Pasadena y donó un millón de dólares a la LAFD Foundation, al fondo de ayuda a los afectados por los incendios forestales de GoFundMe y al LA Regional Food Bank.

En colaboración con Spotify, el artista también ha anunciado la ‘Pop Up Experience Hurry Up Tomorrow’, que tendrá lugar del viernes 31 de enero al domingo 2 de febrero en Nueva York. La experiencia es una instalación de arte experiencial que transportará a los fans en un viaje a través de la mente de The Weeknd en su acto final de esta trilogía.

También habrá una parte comercial de este evento en la que se exhibirá una colección de productos exclusivos: chaquetas de cuero auténtico, una cazadora bomber, forros polares personalizados, camisetas y mangas largas, así como gorras y pañuelos. También se podrán adquirir productos musicales de ‘Hurry Up Tomorrow’.

El minorista especializado Hot Topic también mostrará una amplia colección del álbum ‘Hurry Up Tomorrow’, que incluye camisetas, sudaderas con capucha, posters y mucho más, así como el vinilo de edición coleccionista ‘Hurry Up Tomorrow’ de The Weeknd x Frank Miller.

Inicialmente, The Weeknd creó expectativa ante el proyecto desvelando la portada del álbum y anunciando un concierto especial en un estadio en el Estádio Morumbi de São Paulo. La actuación, retransmitida en exclusiva por YouTube, atrajo a millones de espectadores de todo el mundo y contó con apariciones sorpresa de Playboi Carti y Anitta.

Las entradas agotadas se convirtieron en la actuación musical más vista en Estados Unidos y en tendencia en otros 24 países, consolidando aún más el estatus de The Weeknd como icono musical mundial. Además, ‘Timeless’, muy esperada por los fans tras haber sido anunciada durante su actuación en São Paulo, debutó en el Top 3 de la lista Hot 100 de Billboard.

A finales de este año, The Weeknd también protagonizará junto a Jenna Ortega y Barry Keoghan un largometraje inspirado en su nuevo álbum ‘Hurry Up Tomorrow’ que está escrita y dirigida por Trey Edward Schults para Lionsgate y se estrenará el 16 de mayo de 2025, exclusivamente en cines.

El thriller psicológico está inspirado y cuenta con música nueva de The Weeknd, que ha compuesto la banda sonora de la película junto a Daniel Lopatin.

HURRY UP TOMORROW TRACKLIST

1. Wake Me Up

2. Cry For Me

3. I Can’t Fucking Sing

4. São Paulo

5. Until We’re Skin & Bones

6. Baptized In Fear

7. Open Hearts

8. Opening Night

9. Reflections Laughing

10. Enjoy The Show

11. Given Up On Me

12. I Can’t Wait To Get There

13. Timeless

14. Niagara Falls

15. Take Me Back To LA

16. Big Sleep

17. Give Me Mercy

18. Drive

19. The Abyss

20. Red Terror

21. Without a Warning

22. Hurry Up Tomorrow

