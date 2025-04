We the lion vuelve con 'Take me back', un himno de amor obsesivo

La reconocida banda peruana de indie folk, We The Lion, sorprende con un giro en su sonido con el lanzamiento de 'Take Me Back'. (Foto: DIFUSIÓN)

La banda peruana presenta su nuevo tema en el que explora el dolor de un amor obsesivo, anticipando su esperado álbum 'Songs 4 BBQ's'.

El 24 de mayo en la Cúpula de las Artes, el grupo presentará su proyecto más ambicioso: 'We The Lion 360 Experience', un espectáculo multisensorial que revolucionará la escena local

La reconocida banda peruana de indie folk, We The Lion, sorprende con un giro en su sonido con el lanzamiento de 'Take Me Back', una poderosa balada con influencias pop rock. Este nuevo sencillo forma parte de su esperado próximo álbum, 'Songs 4 BBQ's', del que ya se han desprendido temas como 'Love is Just a Game', 'Walking' y 'Heart of Thunder' feat. Kanaku y El Tigre.

'Take Me Back' cuenta la historia de alguien atrapado en el recuerdo de un amor que ya no existe. Es un grito de desesperación de quien no puede soltar el pasado, su mente lo traiciona y lo convierte en su peor enemigo. A nivel musical, la canción crece progresivamente, acompañando el viaje emocional del personaje con una instrumentación envolvente y cargada de energía.

"Queríamos explorar nuevas texturas y sonidos en esta canción. Incorporamos un solo de teclado, algo poco usual en nuestras producciones, y buscamos imprimirle una energía que se sintiera genuina, intensa y emocional", comenta Alonso Briceño, vocalista y fundador de la banda.

Por su parte, Paul Schabauer, guitarrista y fundador de We The Lion, agregó: "Este tema es muy especial para nosotros porque marca una evolución en nuestro sonido. Hemos mantenido la esencia de la banda pero llevándola a un terreno nuevo, con influencias pop rock que nos han inspirado desde siempre".

(Fuente: Instagram de We the lion)

El lanzamiento de 'Take Me Back' llega acompañado de un videoclip grabado in-house bajo la dirección de Vanessa Rossi. Sobre la propuesta visual, Rossi comentó: "La idea del video es expresar a través del color y las texturas las distintas sensaciones que este amor obsesivo le genera al personaje principal. La ambivalencia de querer seguir enamorado pero a la vez sentirse preso de su mente y sus emociones. El video retrata una serie de situaciones que expresan el viaje emocional del personaje".

'Take Me Back', que ya está disponible en todas las plataformas digitales, también será parte del repertorio en vivo en el esperado show 'We The Lion 360 Experience', que se llevará a cabo el 24 de mayo en la Cúpula de las Artes del Jockey (Carpa Blanca). Este concierto promete ser una experiencia inmersiva e inolvidable para todos los seguidores de la banda. Las entradas se encuentran a la venta en Joinnus.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!