Zayn Malik canceló su concierto antes de subir al escenario por delicado motivo 

Zayn Malik iba a cerrar su gira con el concierto en Newcastle. Foto: Instagram

El ex One Direction usó sus redes sociales para disculparse con su público y explicar sus motivos.

El exintegrante de One Direction, de 31 años, tenía programado un concierto en el Ayuntamiento de Newcastle el martes por la noche como parte de su gira ‘Stairway to the Sky’ en el Reino Unido. Sin embargo, poco antes de que saliera al escenario, los fans se sintieron desconsolados al escuchar un anuncio inesperado que confirmaba que no se presentaría esa noche.

¿Por qué Zayn Malik canceló su presentación a último minuto?

A través de sus historias de Instagram, Zayn Malik reveló el verdadero motivo de la cancelación de su concierto. “Me gustaría pedir disculpas a todos en Newcastle ayer. Lamento no haber ido al programa ayer, mi voz no funcionaba en absoluto”, explicó el cantante.

PUEDES VER: One Direction y el conmovedor mensaje que publicaron tras la muerte de Liam Payne FOTO

"Lamento mucho haberlos decepcionado, especialmente con tan poca anticipación... Me aferré a la esperanza hasta el último momento. Tengo la esperanza de que con un poco de descanso esta noche podré volver al escenario mañana", agregó el exintegrante de One Direction.



(Foto: Instagram)

Momentos antes de que Malik subiera al escenario en el recinto Newcastle City Hall, se informó que se hizo un anuncio a los fans: "El espectáculo no se llevará a cabo esta noche", decía el anuncio.

Zayn Malik rindió homenaje a Liam Payne

Malik dedicó la canción ‘It's You’ a Payne el 29 de noviembre durante una actuación en la ciudad natal de Payne, Wolverhampton, Inglaterra. "He estado haciendo algo al final del espectáculo todas las noches y se lo dedico a mi hermano Liam Payne", le dijo al público, según un video compartido por los fanáticos.

"Descansa en paz. Espero que veas esto. Esta noche estamos en tu ciudad natal, Wolverhampton", continuó Mailk. "Esto es para ti, Liam. Aquí tienes otra canción: 'It's You'.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!