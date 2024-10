¡Conoce a los ganadores de los accesos dobles para el listening session del nuevo álbum de Coldplay! (Foto: CRP)

Los ganadores será parte del listening session del nuevo álbum de Coldplay. Conoce la lista de afortunados.

El listening session del nuevo álbum de Coldplay está cada vez más cerca y gracias a radio Planeta varios fans de la banda harán su sueño realidad. Conoce a los ganadores de los accesos dobles.

GANADORES

Luis Andrés Molero Chenett

Carla Karina Vargas Arredondo

Maria Fernanda Estefanía Bendezu Romero

Valentina Vásquez Fica

Jeanfranco Cesar Retamozo Espinoza

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Concurso: PARTICIPA POR UNO DE LOS 5 ACCESOS DOBLES PARA EL LISTENING SESSION DEL NUEVO ÁLBUM DE COLDPLAY

*Concurso organizado por CRP Medios y Entretenimiento SAC con RUC 20382350368 (CRP o Radio Planeta)

1) ¿Qué debes hacer?

1. Ingresa al Instagram de Radio Planeta (https://www.Instagram.com/radioplanetafm/) y dale “seguir”

2. Busca el post con la imagen del concurso y “comenta” indicando tu canción favorita de Coldplay.

Importante:

- Los participantes deben ser mayores de edad.

- Se podrá participar en el concurso desde la hora de publicación del post con la imagen del concurso en la cuenta de Instagram de Radio Planeta el día 23 de setiembre del 2024, hasta las 12 p.m. (mediodía) del 27 de setiembre del 2024.

- Todos los que cumplan todos los requisitos antes establecidos, y los presentes términos y condiciones, participarán en el sorteo.

- Solo se podrá participar una vez; es decir, sólo se podrá ingresar un “comentario”. Si el participante ingresa más de un "comentario", sólo se considerará como válido uno de ellos (a elección de Radio Planeta), y siempre que se haya cumplido con los demás requisitos. Si el participante desea “etiquetar” en su “comentario” a una o más personas, ello no invalidará su participación en el concurso, pero tampoco implicará más opciones de ganar.

- El participante es responsable del contenido de los “comentarios” y “etiqueta” que realice.

- Los “comentarios” que se publiquen no deben tener, a criterio de Radio Planeta contenidos obscenos, discriminatorios, racistas, difamatorios, sexualmente explícitos o contenido inapropiado para su difusión, o contenidos que afecten la legislación, sean contrarios a la moral, buenas costumbres y/o ética comercial de Radio Planeta, a criterio de ésta. Los participantes serán descalificados de forma automática en caso de que su comentario se encuentre en alguno de los supuestos mencionados.

- En caso de detectarse actividad anormal y/o ilícita del participante en Instagram relacionada al concurso (por ejemplo, si se crea varias cuentas falsas para poder participar, hackeos, etc.) se penalizará a dicho usuario, eliminándolo del concurso sin previo aviso, y bloqueando su perfil de la página de Instagram de Radio Planeta.

2) Ámbito del concurso

Esto concurso es válido solo en Lima Metropolitana y Callao.

3) Vigencia del concurso

Del 23 de setiembre del 2024 al 27 de setiembre del 2024.

4) Fecha del sorteo

27 de setiembre del 2024 a la 1:00 p.m.

Radio Planeta se pondrá en contacto con los ganadores (vía mensaje interno de Instagram) para poder solicitarles: (i) sus datos personales y de contacto (nombres, apellidos, documento de identidad, dirección, correo electrónico y teléfono); y, (ii) nos confirme que son mayores de edad; todo ello con la finalidad de entregar el premio correspondiente.

Los ganadores tendrán un plazo de una (1) hora para responder (vía mensaje interno de Instagram) los puntos (i) y (ii) los puntos (i) y (ii) indicados en el párrafo anterior. En caso de que dentro de este plazo el ganador no responda los dos puntos mencionados el ganador dos puntos mencionados y/o resultara que éstos no son actuales, correctos y verdaderos y/o resultara que el ganador es menor de edad; el ganador será descalificado del concurso y se procederá a elegir a otro ganador entre los demás participantes del sorteo.

5) Comunicación de resultados:

El nombre y apellidos de los ganadores del concurso que hayan cumplido con lo dispuesto en el punto 4 anterior, serán publicados el día 30 de setiembre del 2024 a partir de las 5:00 p.m. en la sección de concursos de planeta.pe y en el post del concurso del Instagram de Radio Planeta. Además, el nombre y apellido de los ganadores podrán ser publicados durante la programación de Radio Planeta.

Sin perjuicio de lo anterior, el nombre y apellidos de los ganadores del concurso podrían ser incluso publicados antes de la fecha y/u hora indicados.

6) Premios:

Cinco (5) ganadores se llevarán, cada uno, un acceso doble para asistir el día 03 de octubre del 2024 junto con un acompañante al “Listening Session del nuevo albúm de Coldplay” a realizarse en el Planetario IG, Calle Badajoz 169 Urb Mayorazgo 4ta etapa, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima a las 3:40 pm (en adelante, el “Evento”).

Importante:

- Los nombres de los ganadores ingresarán a la lista de invitados al Evento (no se entregará ninguna entrada física a los ganadores para el Evento).

- Solo podrán ingresar al Evento personas mayores de edad.

- Cada ganador deberá presentarse junto con su acompañante a las 3:40 p.m. del 03 de octubre del 2024 en el Planetario IG, Calle Badajoz 169 Urb Mayorazgo 4ta etapa, distrito de Ate, Lima, para acceder al Evento. Si el ganador no se apersona a la hora y al lugar exactos indicados, perderá el derecho al ingreso al Evento, sin lugar a reclamos.

- A efectos de ingresar al Evento el ganador deberá presentar su documento de identidad.

- Radio Planeta no asumirá ningún gasto (sea por transporte, alojamiento, bebidas, alimentos, etc.) para el recojo ni disfrute del premio. El traslado al local donde se realizará el Evento corre por cuenta única y exclusiva del ganador, respecto de él como de su acompañante.

- Los premios no son canjeables, reembolsables ni transferibles.

- La producción y organización del Evento se encuentra a cargo en forma exclusiva y excluyente de WARNER MUSIC PERU S.A.C. con RUC N° 20604187151, correspondiéndole a dicha empresa responder ante los asistentes por la idoneidad del Evento. De esta manera, los participantes reconocen que Radio Planeta no es responsable de la idoneidad del Evento, ni respecto de hechos atribuibles o bajo control de la mencionada empresa como productora y organizadora del Evento.

- WARNER MUSIC PERU S.A.C. con RUC N° 20604187151 gestionará el ingreso de los asistentes al Evento, pudiendo denegarles el ingreso al mismo de considerarlo pertinente, por razones de seguridad o incumplimiento de los presentes términos y condiciones.

7) Entrega de premios:

Enviaremos a cada ganador vía correo electrónico, mensaje interno de Instagram o mensaje de WhatsApp (en caso el ganador cuente con esta aplicación), a más tardar a las 8 p.m. horas del 30 de setiembre del 2024, la confirmación del registro para mostrarlo al momento de ingresar al Evento.

De acuerdo con lo señalado en el punto 6) anterior, no se entregará ninguna entrada física ni virtual al ganador. Cada ganador deberá presentarse junto con su acompañante a las 3:40 p.m. del 03 de octubre del 2024 en el Planetario IG, Calle Badajoz 169 Urb Mayorazgo 4ta etapa, distrito de Ate, Lima, para acceder al Evento. Si el ganador no se apersona a la hora y al lugar exactos indicados, perderá el derecho al ingreso al Evento, sin lugar a reclamos.

En caso de que, a criterio de Radio Planeta y/o al momento del ingreso al Evento, se detecte algún caso de intento de suplantación de identidad (o que una persona intente hacerse pasar por algún ganador) y/o que se han brindado datos falsos, ya sea al momento de participar o al momento de reclamar su premio, podrán iniciarse las acciones legales que correspondan (incluso penales) en contra de dichas personas.

8) Protección de Datos Personales:

El participante autoriza y consiente de manera voluntaria, previa, expresa, libre, informada e inequívoca a CRP Medios y Entretenimiento S.A.C., domiciliada en Justo Pastor Dávila 197, Chorrillos (en adelante Radio Planeta o CRP), quien actuará como responsable de los datos personales de los cuales el participante es titular, para que recopile, registre, almacene, consulte, suprima, y utilice (“tratar” o “trate”) sus siguientes datos personales: nombres, apellidos, documento de identidad, dirección de correo electrónico, teléfono, perfil de Instagram, comentarios en las publicaciones del concurso, y demás mensajes privados para contacto con los participantes por Instagram, correo electrónico y WhattsApp, los demás datos personales solicitados para la entrega del premio y firma de la Constancia de Entrega del premio correspondiente de ser el caso.

Los datos personales serán incorporados al Banco de Datos denominado “Concursos” de titularidad de CRP y ubicado en su domicilio legal consignado líneas arriba, para las siguientes finalidades: (i) realizar las gestiones, coordinaciones y demás manejo necesario para llevar a cabo el concurso, incluyendo la determinación del ganador o ganadores; (ii) la publicidad y difusión comercial por distintos medios digitales y físicos (sitios web, redes sociales, radios, televisión, paneles, avisos en prensa, etc.) en lo concerniente a la participación como concursante y ganador de la realización del concurso; (iii) análisis de perfiles de los participantes con fines de gestionar su participación en el sorteo; (iv) de ser necesario, consignar el ulterior ingreso al padrón de ganadores del concurso, junto con las gestiones comerciales necesarias para ello; y, (v) demás obligaciones legales que resulten aplicables a CRP como consecuencia o que estén relacionadas con el concurso y que sean finalidades necesarias para la participación del concursante o la premiación del ganador.

El participante que no proporcione todos los datos personales solicitados y/o si se determina que los datos personales proporcionados por estos no son actuales, reales, correctos y verdaderos; podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio; así hubiera ganado el sorteo o concurso. Salvo CRP mencione expresamente lo contrario, los datos personales que le sean solicitados al participante y/o ganador, serán considerados necesarios para acreditar su participación en el concurso. Los datos personales podrán ser conservados por CRP por un plazo máximo de cinco (5) años.

CRP podrá: (a) transferir los datos personales a entidades públicas legalmente facultadas dentro del ámbito de sus competencias, ya sea ante el requerimiento de éstas, o en cumplimiento de la normativa vigente o futura; o, a entidades privadas que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades detalladas anteriormente, tales como agencias de publicidad, branding y línea corporativa, empresas de turismo, empresas de eventos y concursos, empresas financieras, demás clientes, proveedores, entre otros que fueran necesarios; y, (b) encargar el tratamiento de los datos personales a empresas privadas para distintas finalidades necesarias, entre ellas, la compañía Aiir Inc., con Tax ID No. 35-2506112 y domicilio en 244 5th Ave #200, New York, NY United States, quien brinda el servicio de almacenamiento en la nube en servidores ubicados en Estados Unidos de Norteamérica. Todos los receptores y/o encargos de los datos personales deberán cumplir con las medidas de seguridad, organizativas y de confidencialidad detalladas en la Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento y demás normativa aplicable (Normativa de Protección de Datos Personales).

Sin perjuicio de lo detallado anteriormente, se informa de manera previa y expresa a los participantes que Radio Planeta suscribirá un Acuerdo de Tratamiento por Encargo con WARNER MUSIC PERU S.A.C. con RUC 20604187151 con domicilio en Av. Emilio Cavenecia Nro. 389 Dpto. 701 Urb. Santa Cruz, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, a efectos de que pueda permitir el acceso de los ganadores al Evento.

El participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) enviando un correo electrónico a la dirección lpdp@crp.pe o, en su defecto, enviando una correspondencia a la dirección física señalada. En caso requiera se le envíe el detalle de las transferencias de los datos personales realizadas a terceros y el detalle de los encargados de tratamiento, esta información deberá ser proporcionada en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, incluyendo la identificación, domicilio y finalidad para las cuales se realizaron las transferencias de los datos personales o encargos de tratamiento, de acuerdo a las disposiciones de la Normativa de Protección de Datos Personales.

El participante declara haber revisado, comprendido y encontrarse de acuerdo con la información prevista en Política de Tratamiento de Datos Personales ubicada en el siguiente enlace, específicamente con lo establecido en el numeral II de la misma aplicable al Concurso: https://crpradios.pe/wp-content/uploads/2023/11/Politica_de_Tratamiento_de_Datos_Personales.pdf.

9) Disposiciones Finales:

Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de este concurso los participantes y Radio Planeta se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Lima Metropolitana, renunciando al fuero de los domicilios que les pudieran corresponder.

Radio Planeta podrá modificar los Términos y Condiciones de este concurso cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso.

Radio Planeta se reserva el derecho de anular, cancelar, suspender este concurso por caso fortuito, hechos de fuerza mayor o hechos de terceros. Asimismo, Radio Planeta se reserva el derecho de no entregar el premio en caso de incumplimiento por parte del ganador de los presentes términos y condiciones, por no corresponderle.

La participación en este concurso constituye aceptación plena y sin reservas de cada uno de los términos y condiciones establecidos en el presente documento, así como de las decisiones que adopte Radio Planeta, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista acá, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso.