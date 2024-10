¿Vuelve Grace Gonzales a 'Al fondo hay sitio'? Esta fue la contundente respuesta de Mayra Couto

¿Vuelve Grace Gonzales a 'Al fondo hay sitio' Esta fue la sorprendente respuesta de Mayra Couto. Foto: Facebook

La popular actriz Mayra Couto, quien dio vida a Grace Gonzales en 'AFHS', confesó si estaría dispuesta a regresar a la popular serie.

Mayra Couto, conocida por interpretar a Grace Gonzales en la exitosa serie 'Al fondo hay sitio', ha generado gran interés entre sus seguidores tras responder de manera tajante a los rumores sobre su posible regreso al programa.

Desde su salida, los fanáticos han especulado sobre su retorno, pero la actriz ha dejado clara su postura sobre este tema. En una reciente entrevista, la artista de 33 años de edad fue consultada nuevamente sobre la posibilidad de volver a encarnar a la hija de Charito (Mónica Sánchez) y hermana de Joel Gonzales (Erick Elera) en la serie, que sigue siendo una de las más vistas.

'AL FONDO HAY SITIO’: ¿POR QUÉ MAGDYEL UGAZ YA NO APARECE EN LA SERIE?

"Sí, en verdad sí, desde mi corazón, si me gustaría. Aunque sea en una escenita para el público, tal vez", aseguró Mayra Couto para 'América Espectáculos'. Con esto ha dejado abierta la posibilidad de retornar como Grace Gonzales.



(Foto: Facebook)

"Por mí la puerta siempre va estar abierta, yo estoy chambeando como productora, produzco eventos, también audiovisual y estoy bien ocupadita pero siempre a disposición, no me han llamado, de repente no tienen mi número", agregó.

'AL FONDO HAY SITIO': ¿POR QUÉ ANDREA LUNA YA NO ESTÁ EN LA SERIE?

¿Quién es la pareja de Mayra Couto?

Mayra Couto mantiene una relación con el colombiano Juan Camilo. La actriz destacó las cualidades de su novio y expresó su deseo de casarse con él, precisando que será ella quien le hará la propuesta. "Es una persona increíble, me encanta la paz en la que estoy viviendo actualmente, es una tranquilidad, confianza, cariño, buen trato, respeto, chistes todo el día, la paso súper bien. La propuesta (de matrimonio) la voy hacer yo cuando llegue el momento", comentó.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!