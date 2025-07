Melissa Paredes reveló que enfrentó a Ale Venturo por comentarios sobre su hija

Melissa Paredes conversó con Ale Venturo por comentarios sobre su hija. Foto: captura YouTube

Melissa Paredes dijo que no se quedó callada al escuchar comentarios sobre su hija, por lo que tuvo una conversación con la actual pareja de su ex Rodrigo Cuba.

La modelo y actriz Melissa Paredes fue la invitada especial del programa ‘Ponte en la cola’, conducido por Michelle Soifer y Ricardo Rondón. La exintegrante de ‘Esto es guerra’ no solo le respondió a Bruno Agostini, también se animó a opinar sobre la reciente reconciliación de su expareja Rodrigo Cuba y Ale Venturo.

Melissa Paredes habló sobre el ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo

Melissa Paredes dejó en claro que no le interesa opinar sobre la vida de los demás y prefiere mantenerse al margen. “A mí me encanta que la gente sea feliz. Yo creo que cada uno en lo suyo, opinando de lo suyo, y yo no tengo por qué opinar de nadie, lo que hagan o no hagan con su vida, al final cada uno se encarga”, comentó la actriz durante una entrevista.

Cuando le preguntaron si había estado enviándose indirectas con Ale Venturo, la modelo lo negó rotundamente. Explicó que todo habría sido un malentendido creado por algunos medios. “La única que sacó de compartidos de TikTok fue la señora del nueve (Magaly Medina). Agarraron un video viejo y armaron una historia. No me parece un periodismo real, pregúntame mejor”, respondió con molestia.

Por otro lado, Melissa aseguró que su relación con Rodrigo Cuba, padre de su hija, está en buenos términos. “Vamos a ser papás toda la vida. Ya pasó todo lo malo, ahora estamos en otra etapa. Yo me llevo súper bien con él, tenemos mucha comunicación como papás, ya si otra persona piensa otras cosas, no es mi tema...”, señaló.

Melissa Paredes conversó con Ale Venturo por comentarios sobre su hija

Melissa Paredes fue consultada sobre los comentarios que Ale Venturo habría hecho respecto a su hija, y no dudó en expresar su incomodidad. “A ninguna mamá le va a gustar que hablen de su niña... En su momento, Ale me cayó muy bien, me pareció una chica linda, hasta que escuché unos comentarios desafortunados”, señaló. Aunque aclaró que tal vez no fue con mala intención, mencionó que esto se sumó a otras actitudes del padre de su hija.

La actriz también contó que decidió manejar el tema de forma privada y con madurez. “Lo hablamos en interno, les deseo lo mejor. Como le dije a ella, somos adultas... Le escribí directamente como debe ser. No voy a contar nada porque son cosas entre mamás y son privadas”, explicó. Finalmente, Melissa le dejó un consejo claro que ya le había dicho: “No hagas lo que no te gustaría que te hagan y punto. Nunca hemos tenido una diferencia nosotras”.



