Ale Venturo se pronunció tras separación: ¿qué opinó sobre Rodrigo Cuba y Melissa Paredes?

Ale Venturo sorprendió a todos al anunciar su ruptura con 'Gato' Cuba. (Foto: redes sociales)

La influencer respondió a las cuestiones sobre conciliación con el padre de su hija, los rumores de infidelidad y Melissa Paredes.

Alejandra Venturo habló por primera vez tras el fin de su relación con el futbolista Rodrigo Cuba. En declaraciones a 'Amor y fuego', la empresaria aclaró puntos claves sobre su separación y desmintió rumores que venían circulando en torno a una supuesta conciliación.

Sin intención de conciliación

En un encuentro con el programa de espectáculos, Ale fue consultada sobre las razones detrás de su ruptura con el ‘Gato’ Cuba. Aunque se mostró tranquila, evitó dar detalles sobre la separación. Lo que sí fue contundente fue al desmentir una supuesta invitación a conciliación: "No, falso", respondió con seguridad.

Silencio ante rumores y terceros

Durante la entrevista también se mencionaron declaraciones de Laura Spoya, quien previamente insinuó una infidelidad de parte del futbolista. Frente a ello, Ale fue enfática: "No voy a decir nada, por favor. No voy a hablar de nada", repitió más de una vez, evitando alimentar la controversia.



(Foto: captura 'Amor y fuego')

¿Melissa Paredes como punto de fricción?

Uno de los momentos más tensos fue cuando se le preguntó si su separación tenía relación con la manera en que Rodrigo Cuba cría a la hija que comparte con Melissa Paredes. Venturo optó por el silencio, sin confirmar ni negar.

Sin embargo, dejó en claro su postura cuando fue consultada directamente por la actriz: "Todo bien con él. No voy a decir nada. No voy a hablar. Respeto su trabajo, pero no voy a hablar nada de Melissa", dijo. A pesar de la insistencia del reportero, Ale mantuvo su posición: no dará declaraciones sobre su ex, ni sobre terceros involucrados. Y finalizó la breve conversación asegurando que se siente tranquila.

