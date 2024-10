¿Christian Cueva ya maneja los contratos de Pamela Franco? Esto fue lo que reveló conocido promotor

¿Christian Cueva le maneja los contratos a Pamela Franco? Esto se conoce. Foto: Instagram

Un conocido promotor de eventos se pronunció sobre la injerencia que tendría Christian Cueva en la carrera artística de Pamela Franco.

Magaly Medina reveló impactantes declaraciones de Duberli Leiva, un promotor de eventos en Puno, quien contrató a la famosa y mediática cantante Pamela Franco para un concierto.

Según Leiva, Chistian Cueva, reconocido futbolista, es quien maneja los contratos de Pamela. "Me aseguró que él tenía todo el poder, que podía hacer lo que quisiera. Si él decidía que Pamela no se presentara, ella simplemente no lo haría", confesó Leiva en una entrevista para el programa ‘Magaly TV: La Firme’.

Lo más sorprendente es que, según Leiva, fue ‘Aladino’ quien recibió el pago por la presentación de Pamela Franco, ex pareja de Christian Domínguez. "Él tomó el dinero, dio la orden y Pamela subió al escenario", reveló.



(Foto: captura ATV)

Sin embargo, las complicaciones no terminaron ahí. Al llegar al evento, la artista se negó a subir al escenario, a pesar de haber recibido un adelanto, ya que Cueva exigía 2,500 soles adicionales al monto previamente acordado. Frente a la negativa inicial del promotor, el volante lo amenazó, obligando al pago adicional debido a la creciente molestia del público que esperaba ansioso el inicio del show.

Christian Cueva será nuevo manager de Pamela Franco: salen más pruebas

Además, un equipo del programa ‘Amor y Fuego’ se embarcó en una investigación sobre el nuevo número de contacto del representante de Pamela Franco, descubriendo que la línea estaba registrada a nombre de Julio César Cortegana Palomino, conocido como 'Chato Julio', amigo cercano de Christian Cueva.

'Chato Julio' es propietario de la cevichería ‘La Cueva del 10’, donde hasta hace poco se exhibían fotos de Pamela López, esposa de Cueva, pero que han sido retiradas recientemente, según reportes de ‘Instarándula’.

Finalmente, se reveló que el número anterior, utilizado para las contrataciones de Pamela Franco, estaba registrado a nombre de Christian Domínguez, aunque actualmente ha sido dado de baja.

