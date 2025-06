Selena Gomez contó quién es el famoso actor y rapero que fue su primer amor platónico

Selena Gomez también admira mucho a Eminem. Foto: Instagram

La famosa cantante y actriz Selena Gomez también expresó su admiración otro artista estadounidense.

Selena Gomez y Karol G participaron juntas en una divertida conversación para GOAT Talk del canal de YouTube de Complex. Durante la charla, las artistas compartieron sus gustos personales en música, películas y vivencias que las marcaron, mostrando una faceta más íntima y cercana.

A lo largo de la entrevista, ambas respondieron preguntas inesperadas que las llevaron a revelar detalles de su vida fuera del escenario. En medio de las confesiones, Selena sorprendió al contar quién fue su primer amor platónico, una revelación que hizo sonreír tanto a Karol G como a los fans.

¿Quién fue el primer amor platónico de Selena Gomez?

"Puedo contarte que el primer chico del que me enamoré fue Ice Cube", admitió la cantante y actriz. "Me enamoré muchísimo de él cuando tenía unos 5 años. Es muy raro, pero pensé que me protegería. Lo digo simplemente por mi infancia", expresó.

Selena Gómez no especificó si fue su música o los diversos éxitos de taquilla que Cube protagonizó a lo largo de los años 90 lo que más le llamó la atención.



Selena Gomez admira mucho a Eminem

La cantante y actriz de 32 años también mostró su amor por Eminem al recordar a su padre, que era DJ y preparaba remixes con Slim Shady.

“Uno de mis favoritos era Eminem, no solo porque crecí escuchándolo. Mi padre era DJ y remezclaba todo tipo de canciones, y cada vez que era una canción de Eminem, me emocionaba muchísimo”, explicó.