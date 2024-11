Pamela Franco responde: ¿Christian Cueva maneja su carrera artística? VIDEO

Pamela Franco confiesa la verdad sobre Christian Cueva: ¿es su mánager? (Foto: redes sociales)

Pamela Franco habló firme y claro con respecto a si Christian Cueva también trabaja con ella en su orquesta.

Pamela Franco, reconocida cantante de cumbia visitó la cabina de Nueva Q para aclarar uno de los rumores más comentados en los últimos días: ¿Christian Cueva es su mánager? Ya que se había especulado con que el jugador ahora es su representante.

La intérprete de 'Dile la verdad' aprovechó el espacio para responder a esta pregunta y dar detalles sobre su carrera y sus colaboradores actuales. Su declaración ha sorprendido a sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar en redes sociales.

Durante la entrevista, Pamela Franco desmintió que el futbolista Christian Cueva esté involucrado como su mánager o en la organización de su agrupación musical. La artista explicó que él sola la acompaña pero no tiene injerencia, ya que ella posee su propio equipo de trabajo.

Pamela Franco esto dijo sobre si Cueva es su mánager

"Ahora dicen que nosotros trabajamos juntos. A él le gusta la música. No trabajamos juntos, él no tiene nada que ver. Yo tengo mi mánager. Hay muchas cosas que se han dicho que no tienen nada apegado a la verdad", aseguró Pamela Franco, descarando de esta manera que Cueva sea parte de su orquesta.

¿Christian Cueva y Pamela Franco son pareja?

Christian Cueva y Pamela Franco están siendo vinculados sentimentalmente desde hace varios meses; sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha mencionado que están juntos a pesar que han sido captados juntos en diversas ocasiones. Asimismo, el último fin de semana, el jugador durante un evento de la cantante intentó besarla ante todo el público.

