Pamela Franco se sinceró y dijo cómo se siente cuándo está cerca de Christian Cueva VIDEO

Pamela Franco reveló cómo se siente cuándo está cerca de Christian Cueva. Foto: Facebook

Pamela Franco se sinceró y habló sobre el futbolista Christian Cueva. ¿Qué dijo? Te lo contamos.

Hace unos días, Pamela Franco sorprendió a todos al dejarse ver junto a Christian Cueva en sus presentaciones. No obstante, eso no fue todo. El futbolista llamó en vivo a un programa de YouTube en donde era entrevistada la cantante para expresarle sus sentimientos. En este sentido, la intérprete de ‘Dila la verdad’ decidió hablar al respecto.

Pamela Franco contó qué siente por Christian Cueva

En ‘Qumbias y Risas’ de Radio Nueva Q, Pamela Franco habló sobre las palabras que le dijo Christian Cueva y señaló que en público no le ha respondido. “Yo ya he dicho que él me pone nerviosa. Ha sido mi manera de reaccionar ese día en el concierto porque no sabía qué hacer. No me lo imaginé, aunque digan miles de cosas y señalen que fue armado”, indicó.

PUEDES VER: Christian Cueva y su sorprendente respuesta cuando le preguntaron por Pamela Franco

Asimismo, la destacada cantante fue consultada sobre por qué su seguridad no restringió que otras personas suban al escenario, sabiendo que cualquiera no puede hacerlo. Ante ello, Pamela Franco aclaró: “Es que él no era cualquiera”.



(Fuente: Nueva Q)

Pamela Franco aclaró que solo estaba cansada

La intérprete de ‘Dile la verdad’ también se refirió a lo que se ha estado diciendo sobre las imágenes en donde se mostró junto a Christian Cueva en sus presentaciones del 31 de octubre. En este sentido, aclaró que no tomó bebidas alcohólicas y que su semblante era de cansancio. Además, sostuvo que por indicaciones médicas no puede tomar.

