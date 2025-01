¿Christian Cueva tiene hijos extramatrimoniales? Pamela López no dudó en responder

Pamela López y Christian Cueva tuvieron una mediática separación. (Foto: composición/ 'Amor y fuego')

Pamela López volvió a aparecer en televisión y contó detalles inéditos de su ex relación con Christian Cueva. Esto dijo.

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, rompió su silencio y se presentó en el programa de espectáculos 'Amor y Fuego' para responder a diferentes consultas sobre su ex relación. Durante la entrevista, la trujillana respondió sobre posibles hijos extramatrimoniales del futbolista.

Gigi Mitre, compañera de conducción de Rodrigo González en el mencionado magazine, le consultó acerca del tema a López tras comentar sobre los actos del padre de sus hijos. Las declaraciones de la influencer ha dado de qué hablar en los medios de entretenimiento nacional y en las redes sociales.

¿Qué dijo Pamela López sobre Christian Cueva?

"¿Qué él haya tenido otro hijo fuera del matrimonio? Sí, sí. Se lo pregunté muchas veces. Siempre le decía, ‘por favor, no vayan a haber sorpresas’", comentó en principio Pamela López sobre los diálogos que tenía con Christian Cueva.

(Foto: 'Amor y fuego')

Asimismo, ella afirmó que la respuesta del actual jugador de Cienciano del Cusco era con burlas. "Se reía y me decía ‘estás loca, estás mal’. No, eso no es verdad, no es posible’", expresó. Por otro lado, no descartó que en el futuro hayan nuevas noticias. "No, no me sorprendería", sostuvo.

¿Cuántos hijos tiene Pamela López?

Pamela López es madre de cuatro hijos. Tres de ellos son fruto de su relación con el futbolista Christian Cueva, con quien ha compartido más de una década de su vida. A pesar de los altibajos en su relación, la pareja formó una familia numerosa. Además, la trujillana tiene una hija mayor llamada Fabianna.

Actualmente, Pamela López y Christian Cueva han tomado caminos distintos. Por un lado, se especula que la influencer estaría saliendo con el empresario Luis Fernando Rodríguez. Por otro lado, el jugador mantiene una relación con la cantante Pamela Franco.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!