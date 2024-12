Christian Cueva estuvo en la clausura de sus hijos y se mantuvo alejado por restricciones con Pamela López

Christian Cueva se encuentra en problemas legales con Pamela López. (Foto: redes sociales)

El futbolista Christian Cueva fue captado grabando desde lejos la clausura escolar de sus hijos.

Christian Cueva dejó de lado por un momento sus actividades como cantante y sus apariciones públicas con Pamela Franco para enfocarse en sus hijos con Pamela López. El futbolista fue visto grabando la ceremonia de fin de año escolar de sus hijos, aunque lo hizo a cierta distancia.

Christian Cueva grabó la clausura escolar de sus hijos desde lejos

Christian Cueva estuvo grabando el evento de clausura escolar de sus hijos con su celular desde lejos, mientras que Pamela López, se encontraba en primera fila. Las imágenes del momento se difundieron rápidamente en redes sociales, desatando opiniones divididas.



(Foto: captura Willax)

Algunos internautas criticaron al futbolista, sugiriendo que buscaba causar lástima al permitir que lo grabaran en esa situación. Otros, en cambio, destacaron que, a pesar de las restricciones impuestas por su expareja, quiso estar presente en un momento especial para sus hijos.

Según se informó, la distancia mantenida por Cueva fue una medida para respetar las condiciones legales que buscan evitar conflictos con Pamela López, quien tiene la custodia de los menores. Esta escena deja en claro las dificultades que enfrenta el futbolista para equilibrar su vida familiar, ahora que tiene una relación sentimental con Pamela Franco.

Pamela Franco defendió a Christian Cueva

Pamela Franco se animó a hablar del lado paternal de Christian Cueva. Tras ser consultada sobre si considera que el futbolista es un buen papá pese a que no ve a sus hijos, la cantante expresó: "Tú no sabes, a veces lo que se ve por fuera no siempre es así, también me han dicho que yo soy una mala mamá y nadie sabe cómo yo soy".

