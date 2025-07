Alfredo Benavides contó el delicado estado de salud de ‘Yuca’ y por qué no volverá a la TV

Alfredo Benavides reveló una información delicada sobre el estado de salud de Enrique 'Yuca' Espejo. Foto: captura Youtube/Instagram

Visiblemente afectado, Alfredo Benavides contó cómo se encuentra su compañero y amigo ‘Yuca’.

Enrique ‘Yuca’ Espejo, recordado por su humor y carisma en la televisión peruana, atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. En marzo pasado, el comediante sufrió un fuerte accidente mientras caminaba por la calle. Según se supo, perdió el equilibrio y cayó al suelo, golpeándose la cabeza de manera violenta.

Aunque en un primer momento logró levantarse y continuar caminando, poco después fue llevado de emergencia al hospital. Allí ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibió atención médica urgente. Luego de varios días en estado crítico, fue dado de alta y ahora continúa su recuperación en casa, aunque su estado de salud sigue siendo muy delicado.

‘Yuca’ no volverá a la TV

Alfredo Benavides, su amigo y compañero en el programa JB en ATV, habló públicamente sobre lo difícil que ha sido este proceso para ambos. “Yo he convivido con 'Yuca' muchísimos años, y las veces que él lloraba conmigo, me contaba sobre su proceso, sobre la denuncia que enfrentaba y la impotencia que sentía”, relató Benavides conmovido.

El comediante también fue claro al decir que extraña mucho a 'Yuca', aunque sabe que no volverá a ser el mismo de antes. “Yuca es una persona que extraño un montón. Vive, pero sabemos que 'Yuca' no va a regresar a la televisión”, confesó, dejando ver el dolor que siente por el estado en el que se encuentra su amigo.

Además, Benavides expresó su desconcierto por lo que realmente ocurrió ese día. “La única explicación lógica es que haya caído de un sexto piso. Es algo que no tiene sentido; si alguien cae borracho, lo hace de cualquier forma menos de cabeza”, declaró, dejando entrever que aún hay muchas dudas sobre el accidente.



(Fuente: Trome)

¿Cuál es el estado de salud de ‘Yuca’?

Alfredo Benavides reveló una información delicada sobre el estado de salud de Enrique 'Yuca' Espejo. El actor contó que su compañero está “postrado” y que su situación es tan crítica que solo un milagro podría permitirle volver a caminar y retomar su vida normal.

“Uno que ha hecho un retiro obligado y lamentable es 'Yuca' (...) Él está postrado. No quiero ser infidente y faltarle el respeto a la familia, pero él tiene una condición que solo un milagro podría pasar para que Yuca se vuelva a poner de pie", declaró Benavides en una entrevista para Trome, visiblemente afectado.

Cuando se le preguntó si ‘Yuca’ aún seguía hospitalizado, Alfredo aclaró que ya se encuentra en su casa recibiendo los cuidados necesarios. Sin embargo, agregó que su estado sigue siendo grave: “Está en una condición que no está acá, está durmiendo y no hay un retroceso, no hay una mejora alta”.