Christian Domínguez contestó sobre posible colaboración con 'Cuevita'

Pensar en una colaboración musical entre Christian Domínguez y Christian Cueva no parece tan descabellado. Esto dijo la expareja de Pamela Franco.

La posibilidad de una colaboración musical entre Christian Domínguez y Christian Cueva ha generado gran expectativa en el mundo de la farándula. Tras años de especulaciones y rumores sobre una posible rivalidad, ambos podrían unir sus talentos en un proyecto conjunto. Sin embargo, esto ha quedado casi descartado por las recientes declaraciones del también actor.

Domínguez en una reciente entrevista fue consultado por el debut de Cueva en la industria, ya que el jugador de fútbol ha estrenado recientemente su tema 'Cervecero' con Pamela Franco, quien es expareja del líder de la Gran Orquesta Internacional.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre hacer una colaboración con Cueva?

Christian Domínguez no afirmó ni negó que puede unir su voz con el jugador, ya que evitó responder. "Yo opinaría si fuera otra persona, no opino por un respeto porque es un círculo al que pertenece mi hija también. No opino porque lo van a malinterpretar y por eso prefiero mantenerlo siempre en silencio", expresó para Trome.

Christian Domínguez opinó sobre la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva

Christian Domínguez en una anterior entrevista aseguró que no ve con malos ojos el amorío entre Pamela Franco y Christian Cueva. "(¿Les deseas lo mejor?) Sí, yo siempre.... me lo preguntaron hace tiempo y digo: que le vaya muy bien. Yo deseo siempre que le vaya muy bien en general a las personas, porque tú deseando eso, te va bien a ti", aseguró el cumbiambero en 'América hoy'.

¿Christian Domínguez tiene una relación con Karla Tarazona?

Karla Tarazona y Christian Domínguez han sido vinculados desde hace algunos meses atrás, debido a su nueva cercanía. Los dos han sido captados juntos en diversas ocasiones. No obstante, a pesar de las imágenes, ninguno de los dos a admitido si mantienen una vínculo amoroso.

