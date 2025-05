Christian Thorsen enternece a fans al presumir a su novia: ¿quién es Alejandra Castillo?

Christian Thorsen luce muy enamorado de Alejandra Castillo. (Foto: redes sociales)

El actor de ‘Al fondo hay sitio’ vive un nuevo capítulo en su vida junto a su pareja y socia mientras sigue luchando contra el cáncer.

Christian Thorsen ha vuelto a sonreír. El recordado 'Platanazo' no solo le planta cara al cáncer que enfrenta desde hace tres años, sino que también celebra el amor al lado de una mujer que se ha convertido en su compañera de vida: Alejandra Castillo.

El amor como medicina para el alma

En un momento donde muchos pensarían que la esperanza se desvanece, Thorsen ha demostrado todo lo contrario. A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, el actor compartió una frase que tocó a miles.

“Hace 3 años, para estas fechas, me dijeron que me iba a morir. Nadie me dijo que era de amor”. Las palabras no solo reflejan su lucha personal, sino también el renacer de su corazón.



(Foto: redes sociales)

¿Quién es Alejandra Castillo, pareja de Christian Thorsen?

Alejandra Castillo, emprendedora y actual pareja del actor, no tardó en responder con un mensaje igual de conmovedor: “¡Mi poeta hermoso! Te amo”. Thorsen selló este intercambio con un romántico: “Alejandra Castillo, mi musa hermosa. Te amo”. Esta declaración pública confirmó el vínculo profundo que ambos comparten y que ha sido celebrado ampliamente en redes sociales.

Desde colegas como Mónica Sánchez hasta figuras como Magdyel Ugaz, Vanessa Saba y Marco Zunino, muchos han reaccionado con emoción al ver a Christian en esta nueva etapa.

Asimismo, Alejandra suele ser muy activa en su cuenta de Instagram donde suma más de 8 mil seguidores. Aquí Castillo publica fotos de su vida cotidiana y familiar. Por las imágenes se interpreta que le gusta mucho el mar y los viajes.



(Foto: redes sociales)

Christian Thorsen y Alejandra Castillo: amor y negocios

La historia de Thorsen y Castillo va más allá del romance. Juntos han emprendido un proyecto profesional llamado Thor&Cast, una empresa inmobiliaria que une sus apellidos y refleja el compromiso que ambos tienen con un futuro compartido. La noticia fue bien recibida por sus seguidores, quienes ven en esta dupla un ejemplo de superación y amor verdadero.

“¡Este es solo el comienzo de grandes logros que construiremos juntos!”, escribió Alejandra en una publicación que acompañó con una foto de ambos sonrientes. Y es que la pareja ha dejado de ocultarse, compartiendo imágenes, frases de amor y momentos que muestran la complicidad y el afecto mutuo que los une.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!