Thamara Medina: reveladora confesión expone su complicada relación con la mamá de Alejandra Baigorria

Amiga niega que Thamara Medina se agresiva. Foto: Instagram

Otra amiga de Thamara Medina contó detalles desconocidos del conflicto de la joven con su madre Verónica Alcalá.

Una amiga cercana a Thamara Medina contó detalles sorprendentes en ‘Todo se filtra’ sobre la mala relación que la modelo tiene con su madre, Verónica Alcalá. Esto ocurrió después del escándalo por la agresión durante la boda de su hermana, Alejandra Baigorria, que se celebró hace poco más de una semana.

La fuerte confesión de la amiga de Thamara Medina

Según esta amiga, Thamara y su mamá nunca se llevaron bien. Lo que ocurrió en la boda no fue algo aislado. La joven ya tenía conflictos con su madre desde antes, y eso se notaba entre quienes conocían su historia familiar.

La amiga explicó que, aunque había visto discusiones entre ellas, nunca pensó que Thamara llegaría a golpear a su mamá. “Cuando hemos salido, no hemos salido con su mamá, así que no sé si se pone agresiva. He visto que han discutido, han tenido sus discusiones, pero boca a boca. Nunca había visto que Thamara haya agredido a su mamá”, comentó.

También dijo que Thamara decidió irse a vivir con su papá por su bienestar emocional. “Me ha contado a mí muchas cosas, por eso ella decidió ya no vivir con su mamá, porque tenían muchos problemas, no se llevaban bien y por eso su papá le dio la ayuda para que se vaya a vivir con él”, añadió.



(Foto: Instagram)

Amiga niega que Thamara Medina se agresiva

La amiga de Thamara aseguró que ella no es una persona violenta, aunque a veces actúa por impulso. Admitió que lo que hizo estuvo mal, pero también dijo que los problemas entre Thamara y su mamá vienen desde hace tiempo y son bastante complicados.

También comentó que Thamara probablemente se siente mal por lo que pasó en la boda. “Creo que, al ver las imágenes, debe estar arrepentida”, dijo, dejando abierta la posibilidad de que en algún momento puedan arreglar su relación.