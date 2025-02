'El gran chef famosos': Armando Machuca reveló la enfermedad y preocupa a sus seguidores

Armando Machuca se ha ganado el cariño del público del 'EGCF'. (Foto: redes sociales)

El carismático presentador de 'El gran chef famosos: pericotitos' brindó una entrevista donde contó detalles de su estado de salud. ¿Qué dijo?

Armando Machuca, actual presentador de 'El gran chef famosos: pericotitos', sorprendió al público al revelar que enfrenta un problema de salud casi grave. Durante una entrevista con la periodista Milagros Leiva, el actor y humorista confesó que ha sido diagnosticado con "insuficiencia aórtica moderada severa", una afección que afecta el funcionamiento del corazón.

Durante la conversación con Milagros Leiva, el comediante se mostró sereno, pero reconoció en la etapa que está su enfermedad. El carismático animador aseguró que así nació y es congénito.

"Voy bastante seguido al Rebagliati porque tengo un tema cardiáco. Tengo una insuficiencia aórtica moderada severa, ya estoy casi severo, si llego a esa etapa tienen que hacer operación. Básicamente es una válvula que no cierra. Así nací".

¿Cómo le diagnosticaron la insuficiencia aórtica?

Armando Machuca precisó que desde niño siempre fue ansioso y cuando empezó a visitar al cardiólogo fue detectando que había un problema que iba más allá de la ansiedad.

"Un día por temas de ansiedad fui al cardiólogo porque estaba con los "nervios" y ahí me dijeron esto es ansiedad, pero aquí hay algo que no funciona bien, desde ahí me guío. Como es algo congénito, el seguro privado no lo aceptan, entonces, me voy a mi seguro"

¿Qué es la insuficiencia aórtica moderada severa?

La insuficiencia aórtica es una condición en la que la válvula aórtica no cierra correctamente, lo que provoca que la sangre regrese al corazón en lugar de ser bombeada adecuadamente al resto del cuerpo. Dependiendo de su gravedad, puede causar síntomas como fatiga extrema, dificultad para respirar y dolor en el pecho. En el caso de Machuca, su diagnóstico indica que la enfermedad está en una etapa avanzada.

