Mario Irivarren se sinceró: lloró cuando terminó con Alondra García Miró

En una reciente entrevista, a Mario Irivarren le preguntaron por su expareja Alondra García Miró y vaya que no se guardó nada.

Mario Irivarren sorprendió a todos al abrirse sobre el doloroso final de su relación con Alondra García Miró. En una reciente entrevista, el conocido chico reality reveló lo profundamente que le afectó la ruptura, especialmente cuando enfrentaba problemas económicos y una fractura en el pie.

“Fue un momento bien duro en mi vida. En ese momento venía pasando un buen momento económico por el programa, tenía salud y tenía amor. Recuerdo haber mirado al cielo y decirle al universo: ‘Gracias, vida, porque tengo todo lo que quiero: salud, amor, dinero y familia’”, empezó diciendo.

Mario Irivaren se quedó sin pareja, sin plata y sin trabajo

Pero la suerte le dio la espalda: fue víctima de una estafa de 50 mil dólares, se fracturó el pie y terminó su relación con Alondra. “Pasé de tener todo a no tener nada. De la noche a la mañana, no tenía plata, no tenía salud, no tenía trabajo, no tenía amor y no tenía nada. Fue bien difícil”, agregó.

La situación se complicó aún más cuando la modelo inició una relación con Paolo Guerrero apenas dos meses después. “A mí me han jod… como no se te ocurre y la gente era bien cruel. (…) La estaba pasando muy mal, me dolían mucho las terapias, no sabía si mi pie iba a quedar bien después de la operación. He llorado duro, la pasé mal”, confesó.

Además, Mario Irivarren relató la angustia de escuchar cómo la ‘Mi declaración de amor’ se asociaba a la nueva relación de Alondra y Paolo. “Esa era nuestra canción, no de ellos. Alondra grabó un video cantándola en mi carro, porque yo no podía conducir. Luego, el video se viralizó y quedó ligado a su nueva relación. Con el pie roto, sin chamba, estafado y sufriendo, tenía que escuchar mi canción cada vez que hablaban de ellos”, aseveró.

¿Qué dijo Onelia Molina sobre los comentarios de su pareja Mario Irivaren recordando a Alondra García Miró?

Por su parte, Onelia Molina, la actual pareja del también influencer, reaccionó al relato en el podcast ‘Good Time’, que él conduce junto a Laura Spoya y Gerardo Pe. “No, la verdad no. No he visto el episodio completo, solo algunos clips, pero es parte de su podcast y él tiene libertad para hablar de lo que quiera”, comentó para América Espectáculos.

