Erick Osores confesó los estragos de su enfermedad: ¿cuántos kilos ha perdido?

Erick Osores es un reconocido periodista deportivo. (Foto: redes sociales)

Erick Osores reveló la dura batalla que enfrentó debido a la enfermedad que lo alejó de las pantallas de TV. Conoce lo que dijo.

El reconocido periodista deportivo, Erick Osores, sorprendió a sus seguidores al revelar detalles sobre la enfermedad que lo mantuvo alejado de las pantallas durante varios meses. A través de una reciente entrevista, el comunicador compartió su experiencia y el impacto que esta tuvo en su salud.

PUEDES VER: Erick Osores compartió conmovedor mensaje en TV en medio de su lucha contra delicada enfermedad

El presentador compartió detalles sobre su estado, revelando que ha perdido varios kilos debido a esta condición que, según sus propias palabras, ha requerido grandes esfuerzos para mantener un equilibrio en su vida personal y profesional.

¿Cuál es la enfermedad que padece Erick Osores?

Erick Osores contó en en el canal de YouTube de Darinka Zumaeta que le diagnosticaron hidrocefalia, además, de pasar por una operación en la cabeza. "El líquido se me había quedado estancado en la cabeza. Me tuvieron que operar y me pusieron una válvula allí", manifestó el periodista.



(Foto: captura YouTube/Darinka Zumaeta)

"En el interín, pierdo 25 kilos y recuperarme fue durísimo", agregó. Su regreso a la televisión ha sido de manera lenta y cuidadosa. Él mismo ha contando que no está recuperado totalmente y que sigue asistiendo a terapia.

La recuperación de Erick Osores

Erick Osores manifestó que aún no recupera la movilidad completa de su cuerpo. "De la parte física del tren inferior no he podido recuperarme todavía como yo quisiera", sostuvo. Por otro lado, aclaró que su parte cognitiva está intacta.

"Lo cognitivo está perfecto, sigo hablando baboserías", indicó con tono de broma. El presentador de 'Fútbol en América' asiste a terapias casi a diario. Asimismo, detalló que se siente frustrado, ya que sube y baja de peso. "A veces subo 2 kilos, bajo 2 kilos, y eso me tiene un poquito cabezón", manifestó. A pesar de todo ello, Osores mostró una actitud positiva para seguir presentando mejoráis en su salud.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!