Erick Osores: el emotivo mensaje que compartió en TV en medio de su lucha contra complicada enfermedad

Erick Osores compartió conmovedor mensaje en TV en medio de su lucha contra delicada enfermedad. (Foto: redes sociales)

Erick Osores se sinceró sobre la enfermedad que padece y no dudó en enviar un poderoso discurso.

Erick Osores es uno de los periodistas deportivos más reconocidos en el futbol peruano. No obstante, el hombre de prensa tuvo que alejarse de las pantallas durante varios meses debido a la delicada enfermedad que padece. Aunque ya está de regreso en la televisión, el conductor de ‘Futbol en América’ continua con su lucha y, por ello, no ha tenido problemas en compartir un emotivo mensaje con sus seguidores.

Aunque Erick Osores nos mantienen informados y realiza sus análisis sobre el presente del futbol peruano e internacional, esta vez el periodista decidió dejar un conmovedor discurso que refleja su valentía y optimismo en medio de su lucha contra la enfermedad que padece.

Erick Osores y el conmovedor mensaje para sus seguidores

En la última edición del programa 'En la mesa', conducido por Choca Mandros, Erick Osores tomó un momento para dirigirse a su audiencia y compartir un emotivo mensaje sobre la difícil batalla que está librando contra una delicada enfermedad. A través de un discurso breve pero profundo, el presentador de 'Fútbol en América' demostró la fortaleza y valentía con las que enfrenta este desafío.

"Fue muy fuerte, no imaginé que iba a ser así. Pensé que iba a ser una transmisión con un poquito de rebote, pero mucha gente se alegró. Me sentía con fuerza, con ganas", comentó Erick Osores sobre el rebote que tuvo su regreso a la televisión.

"Lo que recibí del público es algo único, al igual que de mis amigos y compañeros, no lo puedo olvidar, no me puedo abstraer de eso. Y, bueno, ahí estamos en la pelea", agregó Osores tras agradecer el profundo cariño que ha recibido de sus amigos y seguidores.

¿Cuál es la enfermedad que padece Erick Osores?

Aunque ha confirmado que padece una delicada enfermedad, Erick Osores ha optado por no revelar cuál es la enfermedad que tiene. "Lo de mi salud es un tema bastante personal. Gracias a Dios todo está bajo control, es lo que puedo decir. Pronto, muy pronto estaré al ciento por ciento", expresó.

