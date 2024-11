Christian Cueva lo contó todo: ¿se haría un tatuaje de Pamela Franco?

Christian Cueva reveló lo que siente por Pamela Franco. Foto: Radiomar

Christian Cueva se confesó sobre sus sentimientos hacia Pamela Franco. También habló de matrimonio y si se haría un tatuaje.

Hace unos días, Christian Cueva causó revuelo en las redes sociales y en los principales portales de espectáculos tras aparecer junto a Pamela Franco y cantar con ella. En exclusiva para Radiomar, el futbolista decidió sincerarse sobre sus sentimientos hacia la cantante, el matrimonio y más.

Christian Cueva y sus sentimientos hacia Pamela Franco

Al ser consultado por Pamela Franco, Cueva no dudó en llenarla de elogios y calificarla como una chica romántica y muy amorosa. Asimismo, dijo que siente admiración, respeto y mucho amor por ella. “Es algo que yo admiro de ella como artista y como mujer. Solo decirle que siempre voy a estar para ella”, expresó.

Sobre un posible matrimonio más adelante, Christian Cueva señaló que son temas que pueden pasar en un momento con el tiempo, pero que primero hay cosas que arreglar. “Vamos por partes”, expresó tras no descartar un posible matrimonio con Pamela Franco.

Asimismo, el todavía futbolista de Cienciano contó cómo lo llama Pamela Franco de manera cariñosa. “Ella me dice ‘CC’, que es Christian Cueva. Luego, por ahí me dice el Kirikú”, contó durante la entrevista con Radiomar.

Christian Cueva reveló lo que le gusta de Pamela Franco

En este sentido, el exseleccionado nacional dijo que no hay cosas que no le guste de Pamela Franco. Por ello, resaltó que le gusta que Pamela Franco es una hija, madre y gran mujer. También la destacó como alegre y muy expresiva.

¿Christian Cueva se hará tatuaje por Pamela Franco?

Christian Cueva fue consultado sobre el tatuaje que se realizó Christian Domínguez con la cara de Pamela Franco. El futbolista indicó que prefiere no opinar de terceros. No obstante, al ser consultado sobre si se haría un tatuaje con el nombre de Pamela Franco, respondió: "¿Por qué no podría pasar? Yo creo que es parte de ello. Si se da, bien."

