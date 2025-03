Exintegrante de ‘Esto es guerra’ se excedió de copas y tuvo que ser cargada como Manco

Las cámaras de Magaly captaron a la integrante de 'Esto es guerra'. Foto: 'Esto es guerra'

Al mismo estilo de Reimond Manco, una exintegrante de ‘Esto es guerra’ protagonizó un episodio bochornoso.

La noche de diversión del último fin de semana no tuvo un buen desenlace para Macarena Vélez, quien necesitó la ayuda de su saliente, Juan Ichazo, quien todavía es esposo de Johana Cubillas, hija del exfutbolista Teófilo ‘Nene’ Cubillas.

Las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’ captaron un controvertido episodio en el que Macarena Vélez y Juan Ichazo fueron los protagonistas. Lo llamativo del momento es que Ichazo se mostró muy atento con la exchica reality de ‘Esto es guerra’.

El lamentable episodio protagonizado por Macarena Vélez

En las imágenes difundidas por el programa de espectáculos, se aprecia cómo Macarena Vélez es ayudada a salir de un vehículo y, debido a su estado, es cargada en brazos por Ichazo. La escena generó gran sorpresa entre los espectadores, quienes no tardaron en comentar la situación en redes sociales.



(Fuente: Magaly TV)

La exintegrante de ‘Esto es guerra’ no logró desplazarse por sí misma desde el auto hasta su vivienda, por lo que su acompañante optó por cargarla sobre su hombro. Este incidente recordó a muchos el episodio protagonizado por Reimond Manco en 2013, cuando fue visto en una situación similar.

Johana Cubillas arremete contra Macarena Vélez

Hasta la mañana de este martes, Macarena Vélez prefirió guardar silencio y no dar declaraciones sobre este nuevo episodio en su agitada vida. Sin embargo, Johana Cubillas, hija del exfutbolista Teófilo Cubillas y todavía esposa de Juan Ichazo, no dudó en pronunciarse sobre lo ocurrido.

Visiblemente molesta, Cubillas expresó su indignación y señaló: “A mi alrededor no va a estar esa chica. Me da vergüenza ajena, no es lo que yo quiero que rodee a mis hijos”, dejando en claro su postura sobre la situación.