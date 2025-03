Pamela López revelará los picantes chats entre Melissa Klug y Christian Cueva en ‘El valor de la verdad’

Pamela López afirmó que hubo un romance entre Cueva y Melissa Klug. Foto: captura EVDLV

En ‘El valor de la verdad’, Pamela López lo contará todo y mostrará las conversaciones subidas de tono entre Christian Cueva y Melissa Klug.

El retorno de ‘El valor de la verdad’ ha captado mucho interés en el mundo de la farándula peruana, y la elección de Pamela López como la primera invitada ha aumentado aún más la expectativa. La trujillana hablará de todo. No solo hará fuertes revelaciones sobre Christian Cueva, sino también de las personas que se involucraron con el futbolista.

Los picantes chats entre Melissa Klug y Christian Cueva

El próximo domingo 9 de marzo se llevará a cabo el estreno oficial de la primera edición de ‘El valor de la verdad’. No obstante, antes del esperado lanzamiento, se presentó un nuevo adelanto de lo que se verá en el programa. En el avance, Pamela López confirma que aún conserva los chats subidos de tono entre Melissa Klug y el futbolista peruano Christian Cueva.

"Él creyó que había borrado todo. La señora (Melissa Klug)...el padre de mis hijos le responde una historia: 'agárrame entonces' y ella le pone: 'y no te suelto'. Él le pone: 'Te adoro mi amor, quiero que siempre seas mía' y ella le pone: 'Siempre'", expresó la influencer trujillana en el adelanto del programa, dejando en evidencia la comprometedora conversación.



(Fuente: 'El valor de la verdad')

Aunque Pamela López ya había contado que hubo un romance extramatrimonial entre Christian Cueva y Melissa Klug, ahora en ‘El valor de la verdad’ contaría más detalles al respecto.

Pamela López afirmó que hubo un romance entre Cueva y Melissa Klug

Es importante recordar que, en una entrevista con Magaly Medina, Pamela López habló abiertamente sobre la relación extramarital de su esposo. Según relató, Christian Cueva le confesó que tuvo encuentros íntimos con Melissa Klug a finales del 2017. Frente a esta situación, la trujillana decidió confrontar a la empresaria en 2019 a través de un mensaje privado en Instagram.

"Sí, me reconoció. Yo le encaro a ella, porque encontré unas conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me había sido infiel con ella... (Chats) totalmente 'hot', le decía mi amor...", manifestó Pamela López. La aún esposa del exjugador de Alianza Lima dejó en claro que posee pruebas de la infidelidad y que el propio futbolista le admitió la relación con la popular ‘Blanca de Chucuito’.