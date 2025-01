‘Gemelos Paletazo’ respondieron tras ser comparados con Maicelo y su rinoplastia

Los 'Hermanos Paletazo' expresaron su asombro por todo lo que han generado las comparaciones con Maicelo. Foto: captura 'Amor y Fuego'/Instagram

Tras su operación en la nariz, el exboxeador Jonathan Maicelo fue comparado con los ‘Gemelos Paletazo’. Los involucrados hablaron al respecto.

Los gemelos Juan y Miguel Barbarán, conocidos como los 'Gemelos Paletazo', han roto su silencio después de convertirse en tendencia en las redes sociales debido a las comparaciones con el boxeador Jonathan Maicelo. Maicelo se sometió a una rinoplastia y a un procedimiento de armonización facial que llevó a comentarios y bromas sobre su aparente parecido con los Barbarán.

El programa ‘Amor y Fuego’ fue uno de los escenarios donde se difundieron estas burlas, insinuando incluso que la clínica responsable de la operación de Maicelo había creado un "tercer Paletazo". Esta viralidad no tardó en incomodar a los gemelos, quienes decidieron hablar sobre el tema.

¿Qué dijeron los ‘Gemelos Paletazo’ sobre las comparaciones con Maicelo?

En una entrevista en el programa 'Amor y Fuego', los 'Hermanos Paletazo' hablaron sobre las similitudes que algunos usuarios han señalado entre sus narices y el nuevo aspecto de Jonathan Maicelo, quien causó revuelo con las recientes imágenes de su transformación.

Miguel Barbarán expresó su asombro por la atención que ha recibido a raíz del tema. "Me han reventado el celular, me han etiquetado en miles de fotos. Mi prima incluso me dice: 'Tienen su trillizo'. Todo el mundo está hablando de esto", comentó el reconocido estilista.



(Foto: captura 'Amor y Fuego')

Por su parte, Juan Barbarán también se refirió a la cirugía de Jonathan Maicelo, señalando que no percibe tantas similitudes como algunos sugieren. "Mi nariz está como un tobogán para arriba, porque obviamente me gusta una nariz más femenina, una nariz que me haga ver más delgado. La de él es más recta, no se parece para nada", explicó de manera relajada durante la entrevista.

Samantha Batallanos opinó sobre el cambio radical de Maicelo

A través del portal de espectáculos Instarándula, la modelo Samantha Batallanos habló sobre el retoque que se realizó su expareja Jonathan Maicelo. “Espero que él esté contento, pero yo siempre le dije que no aceptara cualquier canje si es en la cara”, opinó.

Asimismo, aunque cuestionó que Maicelo tiene dinero para invertir en un buen especialista, Batallanos señaló que por experiencia propia sabe que los resultados iniciales suelen estar influenciados por la hinchazón postoperatoria. “Cuando me operé, al principio estaba ‘thriller’, pero después ya se acomoda todo bien. Me imagino que también es ese el caso”, indicó.