Julián Zucchi y Yiddá Eslava en el ojo de la tormenta: tuvieron tensa discusión en la calle

Julián Zucchi viene siendo duramente criticado no solo por pelearse con su expareja, sino también por lo ocurrido con la nana de sus hijos.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi protagonizaron una intensa disputa en plena vía pública de Magdalena del Mar, específicamente en la avenida El Ejército. Este incidente fue reportado por varios seguidores de Instarándula a través de la cuenta de Samuel Suárez.

Los testigos afirmaron que el altercado ocurrió en la mencionada avenida y que la expareja discutía acaloradamente por la custodia de sus hijos. Julián le suplicaba: "Por favor, Yiddá, estoy cansado de que no me dejes ver a mis hijos", mientras ella respondía enfurecida: "No te los vas a llevar", relató uno de los testigos.

Además, se informó que llegaron a forcejear físicamente, y Yiddá desafió al argentino a denunciarla ante las autoridades. Durante la disputa, estaban presentes la niñera de los pequeños y un hombre no identificado. Minutos después, la Policía llegó al lugar para controlar la situación entre la expareja.

En un giro más polémico, Julián Zucchi fue visto arrastrando con su auto a la niñera de sus hijos. La cuidadora, que trabaja con la actriz de 'Sí, mi amor', intentó llevar a los niños lejos del lugar, pero el también cantante la detuvo. Al percatarse de que no se alejaba, encendió su vehículo y avanzó unos metros.

En declaraciones para 'Amor y Fuego', Julián Zucchi comentó: "Nunca quise arrastrar a nadie. La camioneta estaba bloqueando la salida del edificio y solo intenté avanzar, sin darme cuenta de que las nanas estaban colgadas. Ellas querían subirse a mi carro, pero les dije que no había espacio", sentenció.

