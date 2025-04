Luigui Carbajal contestó a rumores que lo vinculan con Xiomy Kanashiro: ¿qué dijo?

Luigui Carbajal no se guardó nada y contestó a videos en donde se le ve cariñoso con Xiomy Kanashiro, actual pareja de la ‘Foquita’.

El conocido cantante y comediante Luigui Carbajal finalmente ha decidido hablar sobre la controversia que rodea sus escenas de besos con Xiomy Kanashiro en el programa 'La Casa de la Comedia'. Las especulaciones, avivadas por comentarios de Magaly Medina, han escalado hasta el punto de generar incomodidad en su matrimonio con Diana García.

“No existe nada, yo soy una persona casada y la gente crea ese tipo de contenido para generar (vistas). A mí no me agrada ese tipo de especulaciones”, contestó el artista.

Luego, Luigui Carbajal agregó lo siguiente: “Están buscando tres pies al gato, porque eso es en plena grabación. En ese momento estamos actuando, estoy trabajando. Creo que esto lo hacen por molestar a la ‘Foca’ (Farfán) porque tiene una relación con Xiomy, pero a mí esta situación me molesta, al igual que a mi esposa”.

Luigui Carbajal: su esposa se encuentra embarazada

La preocupación del cantante también se debe al actual estado de salud de su esposa. “Esto perjudica su bienestar porque está embarazada y si lo ve seguro se va a incomodar”, afirmó.

Luigui Carbajal ya no graba escenas de besos con Xiomy Kanashiro

Además, Luigui Carbajal señaló que ya no graba dichas escenas con la actual pareja de Jefferson Farfán. “Yo no grabo con Xiomy porque a ella le toca jueves y yo grabo martes. Hay que entender que estamos actuando, nada es real y dejen de imaginarse cosas donde no las hay”, finalizó.

No es la primera vez que las actuaciones de Carbajal con Kanashiro generan controversia. En febrero de este año, ya se había especulado sobre si sus besos en pantalla fueron el detonante de una breve separación entre la modelo y Jefferson Farfán.

En aquel entonces, Carbajal restó importancia al asunto, afirmando que su trabajo en 'La Casa de la Comedia' implica interactuar de manera similar con diferentes compañeros.

