Macarena Vélez y su contundente opinión sobre la boda de Alejandra y Said

Macarena Vélez tuvo una relación amorosa con Said Palao hasta 2019. Foto: Facebook

La exintegrante de ‘Combate’ Macarena Vélez se pronunció sobre la próxima boda de su expareja Said Palao y Alejandra Baigorria.

La exintegrante de ‘Combate’ Macarena Vélez se pronunció sobre la próxima boda de su expareja Said Palao y Alejandra Baigorria.

Este sábado 26 de abril, la empresaria Alejandra Baigorria y el integrante de ‘Esto es guerra’ Said Palao celebrarán su matrimonio. Ante ello, la exchica reality Macarena Vélez fue consultada sobre la boda de su expareja y no tuvo problemas en opinar al respecto.

¿Qué dijo Macarena Vélez sobre la boda de Alejandra y Said?

“Como siempre digo, ya ha pasado bastante tiempo y he tenido otras exparejas después de él. No es la primera vez que uno de mis ex se casa, pero él es el más conocido con el que me siguen relacionando. Aun así, les deseo lo mejor a todos los que fueron parte de mi vida, porque lo más bonito es querer que le vaya bien a los demás”, declaró Macarena Vélez para Trome sobre el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao.

La exintegrante de ‘Combate’ afirmó que le desea lo mejor a Said y a la ‘Gringa de Gamarra’, porque cree que cada persona vive su momento. “No tengo malas intenciones. Siempre quiero lo mejor para los demás. La vida te pone en el lugar correcto y, si ellos llegaron a eso, pues genial, que sigan adelante”, agregó.

“Siempre habrá personas que te critiquen y otras que te apoyen, es parte de todo. Pero los únicos que realmente viven esa relación son ellos y solo ellos conocen la verdad de lo que pasa. Si ya decidieron dar ese paso, pues chévere, bravazo”, comentó al ser consultada sobre el futuro del matrimonio de Said y Alejandra.



(Foto: captura 'El valor de la verdad')

¿Qué relación tuvo Macarena Vélez con Said Palao?

Macarena Vélez y Said Palao empezaron su romance en 2015, cuando los dos eran parte del recordado reality ‘Combate’. A pesar de tener algunos problemas durante esos años, estuvieron juntos por más de cuatro años, siendo una de las parejas más estables del programa. Sin embargo, su relación terminó en 2019 y desde entonces cada uno ha seguido su camino.

Aunque nunca se dieron detalles claros sobre por qué se separaron, Macarena confirmó en una entrevista que la relación con Said había llegado a su fin, luego de varios altibajos. Esta declaración coincidió con el momento en que ella denunciaba a Adolfo Bazán por tocamientos indebidos.